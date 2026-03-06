Arlo Parks anuncia conciertos en Madrid y Barcelona para presentar «Ambiguous Desire», su disco más eufórico y nocturno hasta la fecha

La británica Arlo Parks regresará a España este otoño con dos fechas muy especiales: el 10 de noviembre en Madrid (La Riviera) y el 13 de noviembre en Barcelona (Apolo), donde presentará su nuevo álbum Ambiguous Desire. Según detalla la información de la promotora Houston Party, las entradas saldrán a la venta el viernes 13 de marzo a las 10:00 en una coproducción entre Houston Party y Live Nation. Será la primera oportunidad de escuchar en directo un trabajo que promete marcar un punto de inflexión en su carrera.

Ambiguous Desire, que verá la luz el 3 de abril a través de Transgressive Records, es el tercer LP de Parks tras Collapsed In Sunbeams (2021) y My Soft Machine (2023). En él, la artista se adentra en una energía más clubbing, influida por noches en Nueva York, el hedonismo queer del Paradise Garage y los ritmos nocturnos británicos de The Streets o Burial. El disco sustituye las sesiones de banda por sintetizadores modulares, sampleados y texturas electrónicas que acompañan su habitual lirismo poético. Parks lo resume así: “‘Get Go’ encapsula esa euforia melancólica que es el eje central del disco. Trata sobre la pista de baile como medio para sanar, comprenderse y descubrir nuestra relación con el amor”.

Los adelantos ya publicados —“Heaven”, “2SIDED” y “Get Go”— muestran a una artista más segura, experimental y emocionalmente expansiva. “Heaven” ha sido descrita como “un impresionante corte de regreso” por Rolling Stone, mientras que “2SIDED” fue elegida Canción de la Semana en BBC Radio 1. “Get Go”, estrenada hoy mismo en la sección Hottest Record de la emisora británica, mezcla breakbeats con una narrativa nocturna que captura a alguien entregado a la emoción de la pista de baile. Todo apunta a que Parks ha encontrado un nuevo espacio creativo donde conviven vulnerabilidad, deseo y una pulsión rítmica que atraviesa el álbum de principio a fin.

El disco ha sido creado junto al productor Baird (Brockhampton, Kevin Abstract) entre la vida nocturna neoyorquina y largas sesiones introspectivas en su loft. Parks explica que durante el proceso “bailó más que nunca, hizo más amigos que nunca y se sumergió en el lado oscuro de las noches neoyorquinas”, un viaje que ha dado como resultado su trabajo más autoafirmativo y eufórico. Las primeras reacciones de la prensa internacional no han tardado en llegar: Vogue la define como “un talento colosal”, The Guardian habla de “un disco soleado y espacioso que rebosa de promesas de nuevo amor” y NME asegura que es “una artista que hace que estudiar sus letras sea tan divertido como el producto final”.

Con este nuevo álbum, Arlo Parks se prepara para una gira que promete unir emoción, baile y una narrativa profundamente humana. Madrid y Barcelona serán dos de las primeras ciudades europeas en vivir esta nueva etapa.

Arlo Parks, una voz generacional que combina poesía, vulnerabilidad y ambición sonora

En apenas unos años, Arlo Parks se ha consolidado como una de las voces más influyentes de su generación. Debutó con Collapsed In Sunbeams, un álbum íntimo y luminoso que le valió un Mercury Prize, un BRIT Award y dos nominaciones a los Grammy. Su segundo trabajo, My Soft Machine, profundizó en la ansiedad, el amor y la identidad desde una perspectiva más cinematográfica. Además de su carrera musical, Parks ha publicado poesía, ha colaborado con artistas como Phoebe Bridgers o Glass Animals y ha desarrollado una sensibilidad artística que trasciende géneros. Con Ambiguous Desire, da un salto hacia un sonido más electrónico y nocturno sin perder la honestidad emocional que la caracteriza, reafirmándose como una creadora en constante evolución.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.