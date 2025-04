Azealia Banks completará su visita a España con un nuevo concierto en Barcelona

La carismática y polémica rapera neoyorquina Azealia Banks suma una fecha explosiva a su gira española: el 22 de junio de 2025, la sala Razzmatazz de Barcelona vibrará con su energía inconfundible. Este concierto se une a su ya anunciada actuación en el festival Kalorama Madrid el 21 de junio en La Caja Mágica, consolidando un fin de semana épico para sus seguidores en España.

Banks, conocida por su rompedor single 212 y su aclamado álbum debut Broke with Expensive Taste, promete un espectáculo que fusiona rap, house, pop y electrónica con una presencia escénica arrolladora. En Barcelona, los asistentes disfrutarán de un repaso por su carrera, desde clásicos como 212 hasta temas más recientes como New Bottega. Aunque no se espera material nuevo, su show será una celebración de su estilo transgresor y su habilidad para conectar con el público, tal como demostró en su exitosa gira por Reino Unido en 2024, donde agotó entradas.

El concierto en Razzmatazz llega tras su paso por el festival MEO Kalorama en Lisboa (20 de junio) y Kalorama Madrid, donde compartirá cartel con otros grandes nombres. La expectación es máxima, y las entradas para Barcelona salen a la venta este 24 de abril de 2025 a las 11:00 en lasttour.org. Para los que quieran verla en Madrid, las entradas de Kalorama Madrid ya están disponibles en kaloramamadrid.com.

Este doblete en España es una oportunidad única para disfrutar de una de las artistas más vibrantes del panorama actual. Tanto en la íntima Razzmatazz como en el multitudinario Kalorama Madrid, Azealia Banks está lista para hacer historia!

Azealia Banks: La reina transgresora del rap y la electrónica

Azealia Banks irrumpió en la escena musical en 2012 con su single 212, un himno que fusiona rap, house y actitud provocadora, marcando un antes y un después en su carrera. Nacida en Harlem, Nueva York, en 1991, Banks destacó desde joven por su versatilidad, combinando géneros como hip-hop, pop, R&B y electrónica con letras ingeniosas y una presencia escénica magnética. Su trayectoria, aunque no exenta de controversias, la ha consolidado como una de las artistas más innovadoras de su generación.

Su primer mixtape, Fantasea (2012), mostró su capacidad para navegar entre ritmos bailables y narrativas audaces, ganándose el reconocimiento de la crítica. En 2014, lanzó su álbum debut, Broke with Expensive Taste, aclamado por su ambición sonora y temas como Yung Rapunxel y Heavy Metal and Reflective. Este disco, que mezcla influencias de UK garage, trap y pop, es considerado un hito en su discografía. Le siguió el mixtape Slay-Z (2016), con colaboraciones como The Big Big Beat, y su segundo álbum, Fantasea II: The Second Wave, aún en espera de fecha oficial tras varios retrasos.

Banks también ha brillado con sencillos recientes como New Bottega (2023), que reafirma su habilidad para mantenerse relevante. Su música, impregnada de referencias culturales y un estilo teatral, refleja su personalidad: audaz, irreverente y siempre auténtica. Aunque sus conflictos en redes sociales han generado titulares, su talento para reinventarse y su impacto en la música urbana son innegables.

Actualmente, Azealia Banks prepara su gira europea 2025, con paradas confirmadas en Lisboa, Madrid y Barcelona, donde promete deslumbrar con un repaso por su catálogo.

