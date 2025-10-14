Bad Gyal se lanza a conquistar los grandes escenarios con la gira de su nuevo disco

La artista catalana Bad Gyal ha anunciado el arranque de su gira internacional para presentar su próximo álbum, con dos fechas clave en España: el 20 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 11 de abril en el Movistar Arena de Madrid. Esta nueva etapa llega tras un verano cargado de festivales y el lanzamiento de varios singles que anticipan el sonido de su segundo disco, sucesor de La Joia, previsto para 2026 bajo el sello Interscope Records. Entre los temas ya publicados destacan Da Me y Última Noche, este último junto al puertorriqueño Ozuna, consolidando su presencia en el circuito latinoamericano y caribeño.

La gira recorrerá también ciudades como Valencia, Sevilla, Bilbao y A Coruña, y culminará con su participación en Primavera Sound Barcelona, único festival español en el que actuará ese año. Las entradas estarán disponibles en preventa el 16 de octubre para usuarios registrados en su web, y la venta general comenzará el 17 de octubre a las 12:00. Este tour promete un espectáculo renovado, con una producción a la altura de los grandes recintos que pisará.

Bad Gyal ha sido una figura clave en la evolución del dancehall y el reggaetón en Europa, destacando por su capacidad para fusionar géneros urbanos con una estética propia y una actitud sin concesiones. ¿Preparados para esta nueva etapa?

De SoundCloud al estrellato: el ascenso imparable de Bad Gyal

Bad Gyal, nombre artístico de Alba Farelo, irrumpió en la escena musical en 2016 con una versión en catalán del tema Work de Rihanna, que rápidamente se viralizó en SoundCloud. Ese mismo año lanzó su primer mixtape, Slow Wine Mixtape, donde ya mostraba su interés por el dancehall y el reggaetón, géneros que marcarían su trayectoria. En 2018 publicó Worldwide Angel, un trabajo más pulido que consolidó su estilo y la posicionó como una de las voces más singulares del panorama urbano europeo. Su primer álbum oficial, La Joia, llegó en 2021 con colaboraciones de artistas como Rauw Alejandro y Juanka, y fue distribuido por Interscope, marcando su entrada en el circuito internacional.

Desde entonces, Bad Gyal ha protagonizado giras por América Latina, Europa y Estados Unidos, participando en festivales como Lollapalooza, Sónar y Boomtown. Su propuesta estética, que mezcla sensualidad, empoderamiento y referencias al lujo callejero, ha sido clave para conectar con una audiencia joven y diversa. Además, ha colaborado con productores como El Guincho y Scott Storch, lo que ha elevado la calidad de sus producciones sin perder su esencia underground. En 2023 y 2024 ha seguido lanzando singles que anticipan su segundo álbum, como Real G y Chulo pt.2, este último junto a Tokischa y Young Miko, confirmando su papel como embajadora global del nuevo reggaetón.

