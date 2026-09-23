La británica Beth Orton actuará el 16 de noviembre en la Sala Villanos de Madrid, la sala del barrio de Arganzuela que ocupa el local de la mítica Sala Caracol, donde presentará The Ground Above, su noveno disco de estudio, publicado el pasado 26 de junio a través de Partisan Records. Las entradas saldrán a la venta el lunes 28 de septiembre a las 12:00 horas. Antes, este viernes 25 de septiembre, a la misma hora, arrancará una preventa exclusiva —vigente hasta el inicio de la venta general— para la que es necesario registrarse previamente.

La sala, completamente renovada en decoración y sonido tras ocupar el local que durante tres décadas albergó la Sala Caracol, se ha ido consolidando como uno de los espacios de referencia para el directo de tamaño medio en Madrid, con aforo reducido y buena visibilidad desde cualquier punto.

Un fin de semana entero en España

La cita de Madrid no llega sola. Cuatro días antes, el 13 de noviembre, Orton actuará en el Hivernacle del Poble Espanyol de Barcelona dentro de la segunda edición del Festival Feroe’26, donde compartirá cartel con los estadounidenses St. Paul & The Broken Bones y el francés Tiwayo. El festival, reducido este año a una sola jornada y un único escenario bajo el hilo conductor del soul entendido en sentido amplio, convierte a Orton en uno de sus tres nombres centrales, junto al frontman de los primeros, Paul Janeway, y al cantante parisino, que presentará su disco Outsider.

Dos fechas en cuatro días —Barcelona el viernes, Madrid el lunes siguiente— son, de momento, la única visita española confirmada dentro de la extensa gira mundial que Orton inició este otoño por Estados Unidos y Reino Unido, y que la ha llevado ya por ciudades como Nueva York, Chicago o Los Ángeles antes de cruzar el Atlántico para su tramo europeo.

Un disco sobre el amor, el duelo y la mortalidad

The Ground Above es el sucesor de Weather Alive (2022), el disco autoproducido que devolvió a Orton a un primer plano crítico tras años de silencio discográfico. Vuelve a autoproducirse en ocho canciones grabadas con músicos como Shahzad Ismaily, Sam Beste o Adrian Utley (Portishead), en las que aborda la maternidad, la memoria y, sobre todo, la pérdida.

Así lo resumía la crítica británica tras su publicación en junio: «Íntimo, reflexivo y magníficamente realizado, aborda el amor, el duelo y la mortalidad con una gracia excepcional, al tiempo que da continuidad a una trayectoria de tres décadas de evolución artística y espiritual» (Clash Music).

La revista Mojo lo describió como una secuela natural de Weather Alive, cercana a la atmósfera del ECM y al Talk Talk de última etapa, mientras que Pitchfork ya había situado a Orton, con aquel disco de 2022, entre las voces más atmosféricas del Reino Unido. El recibimiento de The Ground Above confirma que esa reinvención tardía no fue un espejismo, sino el punto de partida de una nueva etapa creativa.

Entre los cortes que mejor resumen ese tono figura “Cigarette Curls”, retrato de una amistad de juventud con coros de Nick Hakim y un vídeo de actuación en directo dirigido por Iain Forsyth, Jane Pollard y Joseph Lynn.

Beth Orton: tres décadas mudando de piel

Beth Orton debutó en 1993 con Superpinkymandy, un disco editado solo en Japón y producido por William Orbit, con quien había formado el dúo Spill y quien más tarde firmaría sonidos tan dispares como el Ray of Light de Madonna. De ahí saltó a colaborar con The Chemical Brothers, Andrew Weatherall y Red Snapper, hasta consolidarse como pionera de la folktrónica con Trailer Park (1996) y hacerse con el BRIT Award con Central Reservation (1999). Discos como Daybreaker (2002), Comfort of Strangers (2006, con Jim O’Rourke) o Sugaring Season (2012, con Tucker Martine) fueron ampliando un catálogo que nunca se repite a sí mismo.

Ese impulso reapareció con fuerza en Weather Alive (2022), el disco que la devolvió al primer plano tras superar problemas de salud, y que hoy continúa en The Ground Above. La gira que la trae a España llega, además, marcada por una coincidencia amarga: William Orbit, el hombre que produjo su primer disco hace más de tres décadas, falleció el pasado agosto. Orton toca ahora, en Barcelona y Madrid, un repertorio sobre el duelo firmado por la misma artista que aquel productor ayudó a lanzar, cerrando sin proponérselo un círculo que empezó en un estudio japonés en 1993 y que treinta y tres años después sigue, contra todo pronóstico, mudando de piel.

▶ ¿Vas a verla en la Sala Villanos de Madrid o prefieres cogerla en el Feroe’26 de Barcelona? Cuéntanoslo en los comentarios.

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