Biffy Clyro aterriza en Madrid y Valencia con su nuevo álbum «Futique»

El trío escocés Biffy Clyro, integrado por Simon Neil y los hermanos James Johnston y Ben Johnston, ha anunciado una gira europea para presentar su décimo álbum, Futique, que se lanzará en 2025 a través de Warner Records. España está incluida con dos conciertos: el 3 de febrero de 2026 en Roig Arena de Valencia y el 4 de febrero de 2026 en La Riviera de Madrid. El álbum, descrito por Neil como “una exploración de ideas, objetos o relaciones que existen a través del tiempo”, marca su primera producción desde The Myth of the Happily Ever After (2021). El single adelanto, A Little Love, ya disponible, combina su característico rock alternativo con melodías emotivas y un toque experimental, evocando la intensidad de discos como Puzzle (2007).

Los conciertos prometen un setlist con temas de Futique junto a clásicos como Many of Horror y Mountains. La banda, famosa por sus directos viscerales, opta por recintos más íntimos para un contacto cercano con los fans. Las entradas estarán en preventa el 29 de julio de 2025 a las 10:00 (hora local) para quienes reservenel álbum en biffyclyro.com/live, con venta general el 31 de julio a través de Ticketmaster.es y LiveNation.es, con precios entre 35 y 50 euros. Futique estará disponible en vinilo, CD y digital, con ediciones limitadas ya en reserva. Tras su exitosa gira de 2024 revisitando sus primeros discos, Biffy Clyro consolida su evolución con este nuevo capítulo.

Biffy Clyro: el corazón visceral del rock escocés

Desde su formación en 1995 en Kilmarnock, Escocia, Biffy Clyro, con Simon Neil (voz y guitarra), James Johnston (bajo) y Ben Johnston (batería), ha forjado un camino desde el post-hardcore hasta el rock alternativo de masas. Su debut, Blackened Sky (2002), mostró su energía cruda, pero fue Puzzle (2007), con hits como Living Is a Problem, el que los lanzó al estrellato en Reino Unido. Only Revolutions (2009), con Mountains y That Golden Rule, y Opposites (2013), su primer número uno, los consolidaron como referentes, tocando en festivales como Glastonbury y apoyando a Foo Fighters. Sus directos, intensos y emotivos, han construido una base de fans global, marcada por su conexión visceral con el público.

Con nueve álbumes de estudio, Biffy Clyro ha evolucionado sin perder su esencia. Desde el caos experimental de The Vertigo of Bliss (2003) hasta la introspección de A Celebration of Endings (2020) y The Myth of the Happily Ever After (2021), han equilibrado melodías accesibles con complejidad lírica. Su décimo álbum, Futique (2025), con el single A Little Love, promete explorar nuevos sonidos electrónicos. La gira A Celebration of Beginnings (2024) revivió sus primeros discos, mostrando su legado. Con himnos como Many of Horror y una habilidad única para reinventarse, Biffy Clyro sigue siendo un pilar del rock moderno tras tres décadas.

