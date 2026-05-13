Billy Corgan lleva a Europa en septiembre su espectáculo orquestal y operístico sobre Mellon Collie and the Infinite Sadness, el disco que The Smashing Pumpkins publicaron en 1995. Bajo el título A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness Featuring Billy Corgan, la gira recala en Londres, Amberes, París y Madrid, con una única fecha en España: el viernes 11 de septiembre en el Palacio Vistalegre de Madrid.

El proyecto no es una revisión del directo habitual de The Smashing Pumpkins. Corgan compuso junto al director James Lowe —nominado al Grammy— una reinterpretación íntegra del álbum para orquesta, coro y voces líricas. El resultado debutó el pasado noviembre en la Lyric Opera de Chicago con siete funciones, todas con entradas agotadas. Ahora, ese mismo montaje aterriza en Europa con producción adaptada a los recintos del circuito clásico del continente.

Billy Corgan reinterpreta Mellon Collie: orquesta, ópera y rock bajo el mismo techo

El espectáculo presenta los 28 temas del doble álbum con arreglos sinfónicos y corales que reformulan la instrumentación original sin perder su carga emocional. La propuesta no busca aproximar el rock a la ópera a mitad de camino: como el propio Corgan ha explicado, los cantantes líricos trabajan en su terreno y son los arreglos los que tienden el puente. Sobre el resultado en Chicago, el músico declaró: «El éxito de traducir Mellon Collie a la forma operística y clásica ha sido una de las experiencias más satisfactorias de mi vida. En cada una de las siete noches agotadas en Chicago terminábamos entre una ovación en pie.»

El reparto vocal varía según la plaza. En Londres, Bélgica y Francia actúa el barítono Ed Parks; en Madrid, ese papel lo asume el barítono Dean Murphy, en su única aparición en la gira europea. A ellos se suman la soprano Sydney Mancasola, la mezzosoprano Zoie Reams y el tenor Dominick Valdes Chenes en todas las fechas. El vestuario corre a cargo de House of Gilles by Gilles Mendel y Chloé Mendel Corgan. El conductor James Lowe añadió sobre el salto al continente: «Poder presentar este trabajo en Europa con músicos de primer nivel en salas tan importantes resulta realmente emocionante.»

La noticia llega meses después de que CrazyMinds recogiera la apuesta de Corgan por los formatos orquestales como eje de su etapa más reciente fuera del grupo. El espectáculo en Chicago ya anticipaba entonces una expansión internacional que ahora se confirma con fechas concretas.

A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness: fechas de la gira europea en septiembre de 2026

1 de septiembre — Londres (Reino Unido), Royal Festival Hall

— Londres (Reino Unido), Royal Festival Hall 2 de septiembre — Londres (Reino Unido), Royal Festival Hall

— Londres (Reino Unido), Royal Festival Hall 6 de septiembre — Amberes (Bélgica), Queen Elisabeth Hall (dos funciones: 15:00 y 20:00 h)

— Amberes (Bélgica), Queen Elisabeth Hall (dos funciones: 15:00 y 20:00 h) 8 de septiembre — París (Francia), Salle Pleyel

— París (Francia), Salle Pleyel 9 de septiembre — París (Francia), Salle Pleyel

— París (Francia), Salle Pleyel 11 de septiembre — Madrid (España), Palacio Vistalegre — Entradas en palaciovistalegre.com, también en mitaquilla.com, entradas.com y El Corte Inglés. Venta general desde el jueves 14 de mayo a las 11:00 h. Duración aproximada: dos horas con intermedio.

The Smashing Pumpkins y el peso de Mellon Collie en el rock de los noventa

The Smashing Pumpkins nacieron en Chicago en 1988 de la mano de Corgan y el baterista Jimmy Chamberlin. Tras el debut con Gish (1991) y el salto al mainstream con Siamese Dream (1993), el grupo publicó en octubre de 1995 Mellon Collie and the Infinite Sadness, doble álbum de 28 canciones que vendió diez millones de copias solo en Estados Unidos. El disco contenía singles como «Bullet With Butterfly Wings», «1979», «Tonight, Tonight» y «Zero», y consolidó al grupo como una de las bandas centrales del rock alternativo de la década. Tras su reedición de lujo en 2025, que CrazyMinds cubrió en detalle con motivo del 30 aniversario, el álbum recuperó visibilidad entre viejos y nuevos seguidores.

Corgan ha mantenido activa la banda en los últimos años —Shiny and Oh So Bright, Vol. 1 / LP: No Past. No Future. No Sun. (2018), CYR (2020) y ATUM: A Rock Opera in Three Acts (2023)— al tiempo que ha desarrollado proyectos en solitario. A Night of Mellon Collie and Infinite Sadness representa un paso diferente: no una actuación del grupo ni una gira de aniversario convencional, sino una reescritura del material en clave lírica que lleva el catálogo de los Pumpkins a salas de concierto clásico. La fecha en el Palacio Vistalegre de Madrid es la única oportunidad para verlo en España.

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