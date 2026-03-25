Blood Red Shoes anuncian tres conciertos en España en 2026 con paradas en Madrid, Bilbao y Barcelona

Blood Red Shoes vuelven a la carretera en 2026 con una gira que pasará por Madrid (1 de octubre, Moby Dick), Bilbao (2 de octubre, Azkena) y Barcelona (3 de octubre, Razzmatazz 2), marcando su primer tour completo desde los conciertos conmemorativos de su 20º aniversario en 2024. El dúo formado por Laura‑Mary Carter y Steven Ansell llega con nuevo material bajo el brazo, el primero en cuatro años, escrito, producido y mezclado íntegramente por ellos mismos, un gesto de independencia creativa que encaja con la identidad que han defendido desde sus inicios.

La banda lo resume con ironía y claridad: se definen como un grupo de rock, una etiqueta que consideran “deliberadamente ambigua”, pero que funciona como declaración de principios. En un momento en el que las fronteras de los géneros se diluyen, Blood Red Shoes siguen apostando por guitarras afiladas, baterías que golpean sin concesiones y una energía que se mantiene intacta tras dos décadas de carrera. Su nuevo repertorio convivirá con canciones de todos sus discos, en un setlist que promete ser un recorrido completo por su universo sonoro.

Las entradas estarán disponibles a partir del viernes 27 de marzo a las 10h en LiveNation.es y Ticketmaster, con preventas los días 25 y 26. Los precios parten desde los 27 €, una oportunidad más que razonable para reencontrarse con una banda que ha sabido mantenerse fiel a sí misma mientras evolucionaba sin perder fuerza.

Con este regreso, Blood Red Shoes demuestran que siguen siendo una de las propuestas más sólidas del rock alternativo británico: directos incendiarios, actitud sin filtros y una química en el escenario que continúa siendo su mayor arma.

Blood Red Shoes, dos décadas de ruido, sudor y una identidad que nunca ha pedido permiso

Desde su formación a mediados de los 2000, Blood Red Shoes han construido una trayectoria marcada por la intensidad y la autosuficiencia. Con discos como Box of Secrets, Fire Like This o Get Tragic, el dúo ha explorado distintas vertientes del rock alternativo sin perder su esencia: guitarras tensas, ritmos urgentes y una complicidad creativa que se percibe en cada canción. Su reputación en directo se ha forjado a base de giras constantes por Europa, Reino Unido y Estados Unidos, y una ética de trabajo que los ha mantenido activos incluso en los momentos más inciertos de la industria. Tras celebrar su 20º aniversario en 2024, su regreso en 2026 con nuevo material y una gira completa confirma que siguen siendo una banda imprescindible para entender el rock independiente de las últimas dos décadas.

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