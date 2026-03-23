CA7RIEL & Paco Amoroso desatan su era más ambiciosa con el anuncio del «Free Spirits World Tour» y dos fechas gigantes en España

CA7RIEL y Paco Amoroso acaban de activar el modo conquista global. El dúo argentino, uno de los proyectos más impredecibles y magnéticos de la última década, ha anunciado su Free Spirits World Tour, una gira mundial que acompañará el lanzamiento de su nuevo álbum Free Spirits y que los llevará por Latinoamérica, Norteamérica, Reino Unido y Europa. Entre las paradas confirmadas destacan dos fechas muy especiales en España: 10 de septiembre en Barcelona (Palau Sant Jordi) y 17 de septiembre en Madrid (Movistar Arena), dos recintos que confirman el salto de escala del proyecto. Las entradas saldrán a la venta el viernes 27 de marzo a las 9h.

El tour, promovido por Live Nation, incluye recintos tan emblemáticos como Red Rocks Amphitheatre, Radio City Music Hall, The Greek Theatre de Los Ángeles o O2 Academy Brixton en Londres. Una ruta que refleja el momento histórico que vive el dúo, convertido en una referencia internacional gracias a su mezcla explosiva de trap, rock, pop y performance experimental.

Free Spirits llega acompañado de un cortometraje que sitúa a ambos artistas en el ficticio Free Spirits Center, un retiro holístico fundado por Sting que sirve como marco conceptual del álbum. Allí, junto a invitados como Sting, Jack Black, Fred Again.. y Anderson .Paak, se someten a terapias delirantes que exploran la disolución del ego y el absurdo. Un universo creativo que trasciende la música y se expande hacia la moda, el arte performativo y la narrativa audiovisual.

El anuncio del tour llega tras un 2025 arrollador: su PAPOTA Tour los llevó a más de 60 conciertos en cuatro continentes, incluyendo festivales como Coachella, Lollapalooza, Glastonbury, Roskilde o Fuji Rock, además de su debut televisivo en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. También firmaron una de las actuaciones más comentadas de Coachella junto a Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Los Ángeles. El proyecto culminó el año con un GRAMMY® y cinco Latin GRAMMYs, un hito histórico para un proyecto argentino.

Con Free Spirits ya disponible y una gira global que promete ser su mayor desafío hasta la fecha, CA7RIEL & Paco Amoroso entran en una etapa decisiva, preparados para llevar su sonido y su imaginario a audiencias de todo el mundo.

CA7RIEL & Paco Amoroso, redefiniendo el pop alternativo desde la irreverencia y la experimentación

Desde que se conocieron en la escuela primaria, CA7RIEL y Paco Amoroso han construido una trayectoria marcada por la inquietud creativa y la ruptura de límites. Tras su paso por la banda de rock progresivo Astor, el dúo irrumpió en 2019 con una propuesta que fusionaba trap, hip hop, pop y electrónica con una frescura inédita. Canciones como “OUKE” o “JALA JALA” los posicionaron como referentes de una nueva generación, mientras que proyectos como BAÑO MARÍA y PAPOTA consolidaron su identidad sonora y visual. Su Tiny Desk para NPR, sus colaboraciones internacionales y su presencia en festivales de primer nivel confirmaron su proyección global. Hoy, con Free Spirits y una gira mundial en marcha, CA7RIEL & Paco Amoroso se encuentran en el punto más alto de una carrera que no deja de expandirse.

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