Camila Cabello, a la conquista de Madrid y Barcelona: Alma Occident se llena de emoción

La estrella internacional del pop Camila Cabello protagonizará las jornadas del 24 y 25 de junio con espectáculos únicos en Alma Barcelona y Alma Occident Madrid, respectivamente. Este esperado ciclo de conciertos abraza la música más transversal y diversa, contando con nombres tan destacados como Wilco, The Corrs, RÜFÜS DU SOL, Los Tigres del Norte, Alan Parsons Live Project y Dorian + Miranda!. Las entradas estarán disponibles a partir del miércoles a las 12:00.

La artista cubano-estadounidense, ofrecerá dos de los shows más esperados del año. Tras el rotundo éxito de su reciente álbum C,XOXO, Cabello presentará en directo este trabajo junto a algunos de sus temas más emblemáticos, como Havana, Señorita y Don’t Go Yet, que han conquistado las listas de éxitos a nivel mundial.

Camila Cabello vive el mejor momento de su carrera como gran icono del pop, y sus actuaciones en Barcelona y Madrid prometen ser citas llenas de emoción y energía. Con una puesta en escena a la altura de su poderosa e inconfundible voz, estos conciertos serán experiencias inolvidables para todos los asistentes.

Camila Cabello: Un ícono del pop moderno

La carrera de Camila Cabello ha sido una impresionante sucesión de éxitos desde que irrumpió en la escena musical en 2012 como parte del grupo femenino Fifth Harmony. Aunque el grupo cosechó gran popularidad, fue su decisión de embarcarse en una carrera en solitario en 2016 la que realmente catapultó a Cabello al estrellato global.

Su álbum debut en solitario, Camila, lanzado en 2018, fue un rotundo éxito. El sencillo Havana se convirtió en un fenómeno mundial, encabezando las listas de éxitos en múltiples países y consolidando su estatus como estrella del pop. En 2019, su segundo álbum, Romance, siguió demostrando su capacidad para producir éxitos con canciones como Señorita, en colaboración con Shawn Mendes, y My Oh My.

En 2021, Camila Cabello exploró nuevas direcciones musicales con su tercer álbum, Familia, inspirado en sus raíces latinas y en su herencia cubana. El álbum recibió elogios por su autenticidad y versatilidad, destacando temas como Don’t Go Yet y La Buena Vida. Más recientemente, en 2024, lanzó C,XOXO, un trabajo que ha sido aclamado por la crítica y que muestra su madurez artística y evolución sonora.

La confirmación de Camila Cabello posiciona a Alma Occident Madrid y Alma Barcelona como eventos musicales imprescindibles del verano, consolidándose como referentes culturales en España. Hazte con tus entradas y no te pierdas estas fiestas musicales inolvidables.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.