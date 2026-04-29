Carolina Durante celebra su gran momento anunciando las bandas invitadas de su gira “Fin de la aventura”

El cierre de gira de Carolina Durante ya tenía pinta de acontecimiento, pero la banda madrileña ha decidido subir aún más la apuesta desvelando quiénes les acompañarán en las seis fechas que pondrán fin a su primera gira de arenas. Un paso enorme en la trayectoria del grupo, que llega tras años de crecimiento sostenido, directos cada vez más multitudinarios y una conexión con su público que no ha dejado de intensificarse. Ahora, con un tour que recorrerá algunos de los recintos más emblemáticos del país, el cuarteto confirma que vive uno de los momentos más sólidos de su carrera.

Después de su reciente paso por Latinoamérica y su actuación en Coachella, Carolina Durante retoma la carretera en España con un cartel que combina referentes de la música alternativa nacional y nombres clave de la escena independiente actual. El 19 de septiembre abrirán fuego en Sevilla, en el Pop CAAC, junto a Perro y un grupo aún por anunciar. El 26 de noviembre aterrizarán en el Roig Arena de Valencia acompañados por La Plata, mientras que el 28 de noviembre será el turno de Barcelona, donde compartirán escenario en el Palau Sant Jordi con Mala Gestión. Ya en diciembre, el 12 llegarán al Coliseum de A Coruña junto a Grande Amore, y el 26 harán lo propio en el Bizkaia Arena – BEC! de Bilbao con Sal del Coche. El broche final llegará el 8 de enero de 2027 en el Movistar Arena de Madrid, donde estarán arropados por la icónica banda Los Punsetes.

Este tramo final de gira llega impulsado por el éxito de Elige tu propia aventura (Sonido Muchacho, 2024), un disco que ha marcado un antes y un después para el grupo. El álbum explora nuevas sonoridades y ha sido recibido como uno de sus trabajos más ambiciosos, con canciones como “Hamburguesas”, “Monstruo” o la propia “Elige tu propia aventura”, que han conectado de inmediato con la audiencia por su mezcla de emoción, crudeza y sensibilidad, rasgos ya inseparables de la identidad de Carolina Durante.

Las entradas para todas las fechas ya están disponibles en carolinadurante.com.

Carolina Durante, una década construyendo un sonido generacional

Desde su irrupción a finales de la década de 2010, Carolina Durante se ha consolidado como una de las bandas más influyentes de la música alternativa española. Su debut homónimo Carolina Durante les situó en el mapa gracias a un sonido directo y una actitud que conectó con toda una generación. Con Cuatro chavales ampliaron su alcance sin perder identidad, y con Elige tu propia aventura dieron un salto definitivo hacia un proyecto más maduro y expansivo. A lo largo de su trayectoria, el grupo ha firmado himnos que han trascendido escenas y ha demostrado una capacidad única para capturar el pulso emocional de su tiempo. Hoy, con una gira de arenas y un público cada vez más amplio, confirman que su historia no deja de crecer.

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