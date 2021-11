Charli XCX anuncia concierto en Madrid para junio de 2022

Artista

Charli XCX

¿Por qué es noticia?

La estrella del pop Charli XCX ha anunciado las fechas de su gira norteamericana y europea junto a la fecha de lanzamiento de su quinto álbum CRASH. La artista británica actuará el próximo 7 de junio de 2022 en la sala La Riviera de Madrid.

Sobre la gira

Charli XCX es una figura icónica en el mundo de las artes que ha contribuido a ampliar el panorama de la música popular durante la última década atravesando sin problemas el underground y el mainstream con su producción artística. El enfoque innovador de Charli ha abierto nuevas posibilidades dentro de la esfera del pop tanto para su propia carrera como para las de los artistas emergentes a los que ha apoyado a lo largo de los años. Cantante, compositora, documentalista, presentadora de radio y jefa de un sello discográfico, la historia de Charli es la de una artista que sigue triunfando sin concesiones. A lo largo de su carrera, Charli se ha ganado el reconocimiento de la crítica por su estilo musical vanguardista y su espíritu emprendedor.

Sobre su nuevo disco

Charlie XCX también lanza hoy su nuevo single ‘New Shapes‘ en el que colaboran Caroline Polachek y Christine and the Queens. Este tema estará incluido en su quinto álbum de estudio que saldrá el 18 de marzo y en el que han colaborado y producido A. G. Cook, George Daniel, Deaton Chris Anthony, Lotus IV, Caroline Polachek, Christine and the Queens, Oscar Holter, Digital Farm Animals, Rina Sawayama, Ian Kirkpatrik, Jason Evigan, Justin Raisen, Ariel Rechtshaid, Ilya, Oneohtrix Point Never, Jon Shave y Mike Wise.

Charli XCX – New Shapes

Venta de Entradas

Los usuarios registrados en livenation.es podrán acceder a la preventa exclusiva el próximo jueves 11 de noviembre a partir de las 10h. La venta general de entradas se abrirá el viernes 12 de noviembre a las 10h en livenation.es y ticketmaster.es.

Precio: 27€ (+gastos).

