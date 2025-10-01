Charlie Cunningham trae su folk introspectivo al Cruïlla Hivern 2026

El ciclo de conciertos Cruïlla Hivern 2026 sigue ampliando su cartel con propuestas que apuestan por la sensibilidad y la calidad artística. La última incorporación es Charlie Cunningham, cantautor británico que actuará el próximo 26 de febrero en la sala La Paloma de Barcelona. Con una propuesta que mezcla folk minimalista, texturas ambientales y una ejecución de guitarra influida por el flamenco, Cunningham promete una velada íntima y emocional. Su estilo, delicado y reflexivo, se ha consolidado como una alternativa sofisticada dentro del indie europeo.

El festival, que busca mantener viva la esencia del Cruïlla más allá del verano, ya había confirmado a Julieta (13 de febrero en el Sant Jordi Club), Goran Bregović (26 de febrero en el Hivernacle del Poble Espanyol) y Suede (25 de marzo en Razzmatazz). La presencia de Cunningham refuerza la apuesta del ciclo por artistas que combinan profundidad lírica con propuestas sonoras envolventes. Su gira actual tiene un marcado carácter personal, un reencuentro con las raíces que definieron su formación artística en Sevilla, donde estudió flamenco durante dos años.

El concierto en Barcelona se enmarca en una etapa de madurez creativa para Cunningham, que en 2025 publicó In Light, su cuarto álbum de estudio. Este trabajo continúa la línea introspectiva de sus discos anteriores, pero añade una producción más expansiva y atmosférica. En directo, el británico suele ofrecer interpretaciones sobrias pero cargadas de emoción, donde cada nota parece pensada para resonar en lo más profundo del oyente. Las entradas ya están disponibles en concerts.cruillabarcelona.com, y todo apunta a que será una de las citas más especiales del invierno musical barcelonés.

De Sevilla a Oxford: el viaje sonoro de Charlie Cunningham

Charlie Cunningham nació en 1984 en Buckinghamshire, Inglaterra, y desde sus inicios ha trazado un camino poco convencional dentro del indie folk. Tras tocar en bandas de hardcore y rock experimental durante su adolescencia, se sintió atraído por la guitarra clásica española y decidió mudarse a Sevilla para estudiar flamenco. Esta experiencia marcó profundamente su estilo: su técnica de guitarra combina la precisión del toque flamenco con la melancolía del folk británico. A su regreso a Inglaterra, se estableció en Oxford y comenzó a tocar en bares locales, donde fue ganando reconocimiento por su propuesta íntima y emocional.

Su debut discográfico llegó en 2017 con Lines, editado por el sello sueco Dumont Dumont. El álbum fue aclamado por la crítica y recibió el premio a Mejor Álbum del Año en los Pop Awards 2018. Canciones como Minimum y Lights Off mostraban su capacidad para construir atmósferas delicadas con pocos elementos. En 2019 lanzó Permanent Way bajo el sello BMG, un disco más ambicioso en producción pero fiel a su esencia introspectiva. En 2023 publicó Frame, donde exploró nuevas texturas sonoras sin perder su identidad. Finalmente, In Light (2025) consolida su evolución artística con arreglos más expansivos y una narrativa lírica aún más madura.

A lo largo de su carrera, Cunningham ha girado por Europa y Norteamérica, compartiendo escenario con artistas como Ry X y Sigrid, y ha sido destacado por diversos medios por su capacidad para emocionar sin artificios. Su discografía es una invitación a la contemplación, y su presencia en el Cruïlla Hivern 2026 confirma que sigue siendo una voz imprescindible en el panorama indie contemporáneo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.