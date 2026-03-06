Chase and Status convierten Barcelona en una cápsula del tiempo del drum & bass con dos noches consecutivas en Les Enfants Brillants

El dúo británico Chase and Status aterriza en Barcelona los días 10 y 11 de abril para abrir, literalmente, las puertas de su propia cápsula del tiempo. Tres décadas después del nacimiento del drum & bass, su música sigue funcionando como un viaje instantáneo a los clubes clandestinos de la Inglaterra de los noventa, a ese sonido acelerado y sudoroso que cambió para siempre la electrónica británica. Su doble fecha en Les Enfants Brillants, con entradas a 15 € más gastos, promete ser una celebración de ese legado que continúa transmitiéndose de generación en generación.

El impacto de Chase and Status en la expansión global del género es incuestionable. Su irrupción a finales de los 2000 llevó el drum & bass de las radios pirata a los charts, gracias a discos como More than Alot o No More Idols y colaboraciones con artistas como Dizzee Rascal o Rihanna. Su sonido, siempre en tensión entre la crudeza rave y la producción pulida, ha mantenido vivo un género que nunca ha dejado de mutar. En Barcelona, su directo promete recorrer esa trayectoria con la intensidad que los caracteriza, en un espacio pensado para vivir la música de cerca y sin artificios.

El drum & bass, con su mezcla de velocidad, síncopa y memoria colectiva, sigue siendo una de las ramas más influyentes de la electrónica. Su capacidad para evocar épocas y lugares —aunque no los hayamos vivido— lo convierte en un género profundamente emocional. Chase and Status han sabido custodiar ese espíritu mientras lo empujaban hacia nuevas audiencias, y estas dos noches en Barcelona se presentan como una oportunidad única para experimentar esa energía en estado puro. Las entradas estarán disponibles en Fever a partir del 12 de marzo a las 11:00, y todo apunta a que volarán.

Chase and Status, arquitectos del drum & bass moderno y referentes de la electrónica británica

Formados en Londres, Chase and Status se han consolidado como uno de los proyectos más influyentes del drum & bass contemporáneo. Su debut More than Alot (2008) marcó un antes y un después en la escena, combinando la energía rave con una producción accesible que los llevó a un público masivo. Con No More Idols (2011) ampliaron su impacto gracias a colaboraciones con voces clave del grime y el hip hop británico. A lo largo de su carrera han explorado el jungle, el dubstep y el bass music sin perder su identidad, convirtiéndose en un puente entre la tradición electrónica del Reino Unido y las nuevas generaciones. Su directo, siempre explosivo, es uno de los más respetados del circuito, y su influencia sigue siendo palpable en productores de todo el mundo.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.