Concierto de Oneohtrix Point Never en Madrid: Una noche de música electrónica expansiva

El Teatro Barceló se prepara para recibir al “Mago de la electrónica”, Oneohtrix Point Never, el próximo 10 de noviembre en un concierto que promete ser una experiencia inolvidable con la interpretación en vivo de su último álbum, Again. Esta visita a Madrid forma parte de su gira más ambiciosa, que incluye paradas en Asia, Europa y Estados Unidos.

Oneohtrix Point Never, alias de Daniel Lopatin, es reconocido por su innovadora contribución a la música electrónica. Su décimo álbum, Again, lanzado en octubre de 2023, ha sido aclamado como su obra más expansiva. Además de su carrera en solitario, Lopatin ha colaborado con artistas de la talla de James Blake, Ishmael Butler, Charli XCX, Kelsey Lu, Iggy Pop y Rosalía. Sus créditos como productor incluyen trabajos con Anohni, FKA Twigs, David Byrne, Moses Sumney, Nine Inch Nails y MGMT.

Las entradas para el concierto de Oneohtrix Point Never en Madrid estarán disponibles a partir del viernes 28 de junio a través de DICE.