Cora Yako no frena. La banda mallorquina afincada en Madrid ha anunciado nuevas fechas de la gira de “Mil pequeños cortes”, el disco que desde su lanzamiento el 20 de febrero de 2026 no ha dejado de crecer sobre los escenarios. El recorrido, que ya suma paradas por salas y festivales de toda España durante 2026, se extenderá también a 2027 y culminará con la cita más importante de la trayectoria del grupo hasta la fecha: el 9 de abril de 2027 la banda actuará en La Riviera de Madrid, dentro del ciclo Bee Week, la propuesta de conciertos que cada invierno reparte su cartel indie entre varias salas de la capital.

Como ya contamos en nuestra entrevista con la banda tras el lanzamiento del disco, Cora Yako llevan meses insistiendo en que están viviendo su momento de mayor forma, con conciertos de mayor aforo y una exposición mediática creciente. La banda, que también participó este año en el cartel de La Radio Encendida en La Casa Encendida, mantiene además una intensa actividad como productora para otros proyectos de su entorno: Carlos Sennacheribbo y Luis de Oleza grabaron recientemente el disco de Vicente Calderón, y ambos estuvieron detrás de la producción del último single de Vez Era junto a Rufus T. Firefly.

Un disco que no deja de crecer en directo

“Mil pequeños cortes” es el tercer álbum de Cora Yako, publicado el 20 de febrero de 2026 bajo Ernie Records y Altafonte tras tres años de espera desde su anterior trabajo. Se trata de una colección de once canciones autoproducidas y grabadas por la propia banda en su estudio a lo largo de dos años, un disco que retrata con precisión las contradicciones de tener veintitantos en una gran ciudad: el amor, la soledad, las fiestas que terminan demasiado pronto y la nostalgia que llega sin avisar.

Ese salto del estudio al escenario quedó claro desde el arranque de la gira, con un sold out en el Teatro Eslava de Madrid el pasado 27 de marzo. Desde entonces, la banda no ha dejado de ampliar su público y de reforzar una conexión cada vez más sólida con quienes la siguen, consolidándose como una de las propuestas más destacadas del indie rock nacional.

Un recorrido que no deja de sumar ciudades

La gira continuará sumando kilómetros en los próximos meses, con paradas confirmadas en Sant Joan, Consolació (Mobofest), Sarria (Verbena Fest), Cambados (Festas do Albariño), Villanueva del Trabuco (Indio Rock), Toledo (Sala Pícaro), Bullas (Festival Antioxidante), Vilanova de Arousa (A Cofradía), León (El Gran Café), Vigo (La Fábrica de Chocolate), Granada (Planta Baja), Badajoz (Off Cultura), Málaga (La Cochera Cabaret), Córdoba (Sala 2 Impala) y Valencia (Sala Moon), antes de cerrar el círculo en Madrid.

Estas son todas las fechas confirmadas hasta el momento:

24/07 · Sant Joan, Consolació (Mobofest)

· Sant Joan, Consolació (Mobofest) 31/07 · Sarria (Verbena Fest)

· Sarria (Verbena Fest) 01/08 · Cambados (Festas do Albariño)

· Cambados (Festas do Albariño) 21/08 · Villanueva del Trabuco (Indio Rock)

· Villanueva del Trabuco (Indio Rock) 09/10 · Toledo (Sala Pícaro)

· Toledo (Sala Pícaro) 10/10 · Bullas (Festival Antioxidante)

· Bullas (Festival Antioxidante) 17/10 · Vilanova de Arousa (A Cofradía)

· Vilanova de Arousa (A Cofradía) 06/11 · León (El Gran Café)

· León (El Gran Café) 07/11 · Vigo (Fábrica de Chocolate)

· Vigo (Fábrica de Chocolate) 11/12 · Granada (Planta Baja)

· Granada (Planta Baja) 12/12 · Badajoz (Off Cultura)

· Badajoz (Off Cultura) 22/01 · Málaga (La Cochera Cabaret)

· Málaga (La Cochera Cabaret) 23/01 · Córdoba (Sala 2 Impala)

· Córdoba (Sala 2 Impala) 26/02 · Valencia (Sala Moon)

· Valencia (Sala Moon) 09/04 · Madrid (La Riviera, Bee Week)

Más fechas están todavía por anunciar, así que lo más probable es que esta lista siga creciendo en las próximas semanas.

De Palma de Mallorca a la sala más grande de su carrera

Cora Yako nació en Madrid en 2019, cuando Luis de Oleza y Carlos Sennacheribbo, amigos desde su etapa en Mallorca, se instalaron en la capital y completaron la formación junto a Dani Treviño y Pablo Gutiérrez. Su álbum debut, “Una de los nuestros”, llegó en 2020, y en 2023 publicaron su segundo trabajo, el homónimo “Cora Yako”, con el que empezaron a labrarse un hueco propio dentro de la escena guitarrera nacional, siempre entre el indie pop y el shoegaze más melancólico.

Con “Mil pequeños cortes” la banda ha dado el salto que llevaba tiempo persiguiendo: el disco que más lejos les ha llevado, tanto en crítica como en aforos, y el que ahora les coloca ante el reto más grande de su trayectoria, un escenario como el de La Riviera, sala que reserva sus fechas más señaladas para artistas ya consolidados. Que el cierre de esta gira llegue precisamente ahí, dentro de un ciclo tan cuidado como Bee Week, dice mucho de hasta dónde ha llegado el proyecto en apenas año y medio de vida de este disco.

Todo este recorrido, además, llega en un momento en el que Cora Yako parece haberse asentado definitivamente como referencia dentro del circuito de salas español, ese mismo circuito que la banda ha reivindicado siempre como su hábitat natural, lejos de atajos y con la gira como verdadera prueba de fuego para un disco que, según reconocían Carlos y Luis en nuestra charla con ellos, nació con las expectativas puestas en el directo desde el primer momento.

▶ “Mil pequeños cortes” — Cora Yako | 20 de febrero de 2026 | Ernie Records / Altafonte

¿Has visto ya a Cora Yako en directo este año? Cuéntanos en qué ciudad y qué tal fue la experiencia.

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