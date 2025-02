Cuenta atrás para la visita de Architects en Madrid y Barcelona el próximo mes de marzo

Tras telonear a Metallica el año pasado en España y su paso por el Resurrection Fest 2023, la banda británica de metalcore, Architects, actuarán el 18 y 19 de marzo, en el Palacio de Vistalegre de Madrid y en la Razzmatazz de Barcelona, respectivamente.

Esto es uno un apet¡ritivo para el gran año que les espera, ya que serán teloneros de Linkin Park durante su gira mundial.

Con más de 15 años de trayectoria musical, el grupo ha lanzado nueve álbumes de estudio, un EP compartido con Dead Swans y un demo en 2005. Han logrado ganarse un respecto entre seguidores por todas partes del mundo.

Su paso por Madrid supondrá primera actuación en un recinto grande en España y forma parte de su gira de presentación de su nuevo álbum, The Sky, The Earth & All Between, que se lanzará en el próximo 28 de febrero de 2025. Por el momento podemos disfrutar de varios adelantos como Seeing Red, Curse, Blackhole o Whiplash.

La banda, formada por Sam Carter (voz), Dan Searle (batería), Adam Christianson (guitarra) y Alex Dean (bajo), estarán acompañados ambas noches por trío belga Brutus y los británicos Guilt Trip como teloneros.

Todavía se pueden adquirir sus entradas para sus conciertos en la web de Resurrection Fest.