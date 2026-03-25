Culture Wars aterrizan en España con dos conciertos para presentar «Don’t Speak», su explosivo debut

Culture Wars llegarán por primera vez a España este verano con dos conciertos que prometen ser una descarga de energía pura. La banda estadounidense actuará el 26 de junio en Razzmatazz 3 (Barcelona) y el 27 de junio en la Sala Villanos (Madrid) dentro de su gira mundial, una presentación en directo que coincide con el lanzamiento de su esperado álbum debut Don’t Speak, disponible el 10 de abril. Para una banda que ha construido su reputación a base de directos intensos y un sonido que rehúye la producción digital dominante, estas fechas se perfilan como el primer gran encuentro con su público español.

El grupo —formado por Alex Dugan, David Grayson, Dillon Randolph, Caleb Contreras y Joshua Stirm— lleva años generando ruido gracias a canciones como “Faith” o “Lose Money”, que acumulan millones de reproducciones y han impulsado su crecimiento internacional. Su tema “Leave Me Alone” incluso formó parte de la banda sonora nominada al GRAMMY de Bill & Ted Face the Music, un impulso que los llevó a sonar en radios alternativas y a girar junto a artistas como Maroon 5 o LANY. Su ascenso ha sido constante: han agotado entradas en ciudades como Nueva York, Los Ángeles o Londres, consolidándose como una de las propuestas más prometedoras del rock alternativo estadounidense.

Con Don’t Speak, Culture Wars apuestan por un sonido más orgánico y orientado al directo, combinando surf rock, texturas synth de los 80 y estribillos diseñados para grandes escenarios. Canciones como “Typical Ways” o “In The Morning” nacen directamente de esa filosofía: temas concebidos para explotar sobre el escenario, reforzando la conexión inmediata con el público que se ha convertido en su sello. La banda lo tiene claro: este disco es su carta de presentación definitiva, un paso adelante en ambición y alcance.

Las entradas para los conciertos en España estarán disponibles a partir del 31 de marzo a las 10h en Live Nation y Ticketmaster, con preventas activas desde el 30 de marzo. Con precios desde 28,50 €, es una oportunidad perfecta para descubrir a una banda que está a punto de dar el salto definitivo.

Culture Wars, una trayectoria que convierte la intensidad del directo en su mayor identidad

Originarios de Austin y actualmente afincados en Los Ángeles, Culture Wars han construido su carrera sobre una premisa clara: canciones pensadas para vivirlas en directo. Desde su EP teche (2021), el grupo ha apostado por un sonido que combina la crudeza del rock clásico con la precisión de la producción contemporánea, siempre con instrumentos reales como base. Su crecimiento ha sido meteórico, impulsado por singles que han conectado con una audiencia global y por giras que los han llevado a escenarios cada vez más grandes. Con Don’t Speak, su primer álbum, la banda abre una nueva etapa en la que buscan consolidarse como uno de los nombres llamados a liderar la nueva generación del rock alternativo. Su mezcla de energía, melodías expansivas y una estética sonora propia los sitúa en un punto clave de su evolución.

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