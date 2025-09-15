dEUS revive sus joyas noventeras con una gira europea que promete nostalgia y distorsión

La banda belga dEUS, referente del rock alternativo europeo, ha anunciado una gira especial para celebrar el 30º aniversario de sus dos álbumes más emblemáticos: Worst Case Scenario (1994) y In A Bar, Under The Sea (1996). El tour, titulado Worst Case Vs In A Bar, recorrerá 19 ciudades europeas entre marzo y abril de 2026, por ahora sin paradas en España.

La gira arrancará el 12 de marzo en Lille y pasará por París, Bruselas, Berlín, Milán, Ámsterdam, Estocolmo y Oslo, entre otras ciudades. Aunque el grupo interpretará ambos discos completos, han aclarado que no seguirán el orden original de las canciones, lo que abre la puerta a una experiencia más libre y sorprendente para los fans.

dEUS, liderados por Tom Barman, se consolidaron en los años 90 por su estilo experimental que fusiona rock, jazz y folk. Temas como Suds & Soda y Roses marcaron una generación y siguen siendo himnos del indie europeo. Tras una pausa en los 2000, el grupo ha mantenido su actividad con giras puntuales y el lanzamiento de How To Replace It en 2023, su primer álbum en una década.

Las entradas para la gira ya están a la venta y se espera una alta demanda, especialmente en ciudades como París, donde actuarán en el mítico Olympia el 13 de marzo. Para sus seguidores de siempre y los nuevos curiosos, esta gira es una oportunidad única de reencontrarse con el sonido crudo, melódico y siempre impredecible de dEUS.

dEUS: tres décadas de rock alternativo sin concesiones

Desde su formación en 1991 en Amberes, dEUS ha sido una fuerza singular en el panorama del rock alternativo europeo. Liderados por el inquieto Tom Barman, el grupo se ganó rápidamente una reputación por su estilo experimental, que mezcla guitarras distorsionadas con arreglos de jazz, folk y electrónica. Su debut Worst Case Scenario (1994) marcó un antes y un después en la escena indie belga, con himnos como Suds & Soda y Hotellounge (Be the Death of Me). Le siguió In A Bar, Under The Sea (1996), un álbum más ambicioso y complejo que consolidó su estatus internacional. A lo largo de los años, la banda ha experimentado múltiples cambios de formación, pero siempre ha mantenido su esencia: una búsqueda constante de nuevas texturas sonoras y narrativas líricas.

La discografía de dEUS incluye siete álbumes de estudio, entre ellos The Ideal Crash (1999), considerado por muchos como su obra más madura, y Pocket Revolution (2005), que marcó su regreso tras una pausa prolongada. Con Vantage Point (2008) y Keep You Close (2011), el grupo exploró sonidos más pulidos y accesibles, sin perder su identidad. En 2023, sorprendieron con How To Replace It, su primer disco en una década, que reafirma su vigencia y capacidad de reinvención. Además, han publicado recopilatorios como No More Loud Music (2001) y Selected Songs 1994–2014 (2014), que resumen su evolución artística. Con más de 20 singles y una base de fans fiel, dEUS sigue siendo un referente del indie europeo, capaz de mirar hacia atrás sin dejar de avanzar.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.