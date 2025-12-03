Dogstar volverá a Barcelona con Keanu Reeves al bajo y un concierto que promete energía noventera

El próximo 7 de julio de 2026, la sala Paral·lel 62 de Barcelona recibirá a Dogstar, la banda de rock alternativo liderada en el bajo por el mismísimo Keanu Reeves. El anuncio llega de la mano de Primavera Sound, que confirma que las entradas estarán disponibles en Fever desde el 5 de diciembre a las 10:00, con precios desde 32 euros más gastos de distribución y descuentos especiales para clientes de Revolut.

Lejos de ser un simple proyecto paralelo de una estrella de Hollywood, Dogstar se ha consolidado como un power trío con identidad propia. Formado por Reeves, Brett Domrose (voz y guitarra) y Robert Mailhouse (batería), el grupo nació en los años 90 y se reactivó durante la pandemia, retomando ensayos y lanzando nuevo material. Su regreso a los escenarios no es casualidad: tras su paso por Primavera Sound 2024, el trío ha demostrado que su mezcla de pop-rock y grunge sigue conectando con públicos de distintas generaciones.

El concierto de Barcelona será parte de una gira que también los llevará al Mad Cool Festival en Madrid el 8 de julio, donde compartirán cartel con nombres como Foo Fighters, Wolf Alice y Moby. La expectación es alta, no solo por la presencia de Reeves, sino porque la banda ha vuelto a publicar discos, como Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees (2023), su primer álbum en más de dos décadas.

Dogstar, entre el grunge noventero y el regreso inesperado

La historia de Dogstar comienza en Los Ángeles a principios de los 90, cuando Keanu Reeves y Robert Mailhouse coincidieron en un partido de hockey y decidieron formar una banda. Poco después se unió Brett Domrose, completando la formación que se mantendría activa hasta 2002. En ese periodo, el grupo lanzó dos álbumes de estudio: Our Little Visionary (1996) y Happy Ending (2000), además de un EP titulado Quattro Formaggi. Su sonido se movía entre el grunge y el rock alternativo, con influencias claras de la escena de Seattle y el auge del rock noventero. Aunque la crítica fue dispar, la banda logró hacerse un hueco en festivales internacionales como Glastonbury en 1999 y el Zwemdokrock Festival en Bélgica en 1996.

La atención mediática siempre estuvo marcada por la figura de Reeves, ya convertido en estrella mundial gracias a películas como Speed y The Matrix. Sin embargo, el actor nunca buscó protagonismo dentro de la banda: su papel como bajista era discreto y complementario, dejando espacio a las composiciones de Domrose y la solidez rítmica de Mailhouse. Tras su separación en 2002, el grupo quedó como un recuerdo de culto para los fans del rock alternativo y del propio Reeves.

El renacer de Dogstar y su nueva etapa discográfica

En 2023, más de veinte años después de su último trabajo, Dogstar sorprendió con su regreso oficial en el festival BottleRock Napa Valley, acompañado del lanzamiento de Somewhere Between the Power Lines and Palm Trees. Este álbum marcó un nuevo capítulo para la banda, con un sonido más pulido pero aún fiel a sus raíces noventeras. Canciones como Everything Turns Around y Breach mostraron que el trío no solo buscaba nostalgia, sino también conectar con un público contemporáneo. La recepción fue positiva en medios como Rolling Stone y Pitchfork, que destacaron la autenticidad del proyecto y la química intacta entre sus miembros.

Desde entonces, Dogstar ha retomado giras internacionales, incluyendo fechas en Europa y Estados Unidos, consolidando su estatus como una banda que ha sabido reinventarse sin perder su esencia. Su regreso no se limita a la curiosidad de ver a Keanu Reeves en un escenario, sino que responde a la fuerza de un grupo que, pese a las pausas y los años, sigue ofreciendo un directo sólido y honesto. Con su próxima visita a Barcelona y Madrid en 2026, Dogstar confirma que son mucho más que un entretenimiento pasajero, son tres amigos que han convertido su pasión en un proyecto musical con vida propia.

