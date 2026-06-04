Drink the Sea anuncian Drink the Sea III, su tercer álbum de estudio, con fecha de lanzamiento para el 2 de octubre de 2026 a través de Sunyata Records y Sony Orchard Digital Music. El anuncio llega acompañado de una segunda gira mundial que recorrerá Estados Unidos, el Reino Unido y Europa entre agosto y octubre, con un single adelanto previsto para el 31 de julio.

El grupo lo forman Peter Buck (R.E.M.), Barrett Martin (Screaming Trees, Mad Season), Alain Johannes (Eleven, Queens of the Stone Age), Duke Garwood (Mark Lanegan Band) y la percusionista Lisette Garcia. Un quinteto que desde su formación en 2022 ha funcionado sin las lógicas habituales del supergrupo: sin urgencia comercial, sin sello mayor de por medio y con un proceso creativo que ocurre literalmente en movimiento.

Grabado en tres continentes mientras tocaban

Drink the Sea III es el resultado directo de la primera gira mundial del grupo. El disco se grabó entre octubre de 2025 y abril de 2026 aprovechando los desplazamientos: los estudios de Olympia (Washington), donde Martin tiene su base, sirvieron de eje, pero el proceso se extendió también a Chile y Brasil, países en los que el grupo tocó durante la pasada temporada. La producción corrió a cargo del propio Martin y de Johannes.

No es un método improvisado: los dos primeros álbumes de Drink the Sea se construyeron de manera similar, con sesiones repartidas entre Reikiavik, São Paulo, Joshua Tree y el estudio de Santiago de Chile de Johannes. La diferencia aquí es que el tercer disco nació directamente de la experiencia de girar, con el grupo en su mejor forma como banda en vivo.

Una banda que sigue sin necesitar a nadie

Sunyata Records es el sello de Barrett Martin. Que Drink the Sea III salga de ahí (con distribución de Sony Orchard) dice bastante de cómo funciona este proyecto: sin intermediarios que marquen el calendario ni las prioridades. El single adelanto llega el 31 de julio, exactamente dos meses antes del comienzo de la gira norteamericana.

La segunda gira mundial arranca el 30 de agosto en Vashon Island (Washington) y recorre Estados Unidos durante todo septiembre antes de cruzar el Atlántico. El show de Londres en el Islington Assembly Hall cae el mismo día que el disco, el 2 de octubre. En cuanto a España, el grupo pasó por Madrid el pasado diciembre (Sala Villanos) y, de momento, no hay fechas confirmadas en la península para esta segunda vuelta.

Fechas UK y Europa — otoño 2026

Reino Unido

30 de septiembre — Cardiff, The Globe

— Cardiff, The Globe 1 de octubre — Manchester, Band on the Wall

— Manchester, Band on the Wall 2 de octubre — Londres, Islington Assembly Hall

— Londres, Islington Assembly Hall 3 de octubre — Brighton, CHALK

Europa

8 de octubre — Colonia, Gloria

— Colonia, Gloria 13 de octubre — Oslo, John Dee

— Oslo, John Dee 15 de octubre — Hamburgo, Fabrik

— Hamburgo, Fabrik 17 de octubre — Varsovia, Klub Proxima

— Varsovia, Klub Proxima 18 de octubre — Berlín, Festsaal Kreuzberg

— Berlín, Festsaal Kreuzberg 23 de octubre — Rávena, Italia (sala por confirmar)

Entradas disponibles en drinktheseamusic.com.

Cinco músicos, doce bandas, una sala de ensayo en Olympia

Drink the Sea nació en 2022 de una jam entre Alain Johannes y Barrett Martin en el estudio de este último en Olympia. Lo que empezó como una exploración entre dos músicos con décadas de experiencia a sus espaldas derivó rápidamente en un proyecto colectivo con voz propia. Martin llegaba de Screaming Trees (una de las bandas fundamentales del grunge de Seattle, con discos como Sweet Oblivion, 1992, y Dust, 1996) y de Mad Season, el proyecto paralelo de Layne Staley. Johannes había tocado con Queens of the Stone Age durante la etapa de Songs for the Deaf (2002) y co-producido el póstumo Phantom Limb de Mark Lanegan. Peter Buck aportaba cuatro décadas con R.E.M. y una reputación como colaborador incansable, con más de cuarenta discos junto a Martin. Duke Garwood, por su parte, fue uno de los compañeros más cercanos de Lanegan en su última etapa.

Los dos primeros álbumes del grupo se grabaron literalmente alrededor del mundo y se publicaron como doble disco. Drink the Sea III es, por lo tanto, el primer álbum que el grupo concibe y ejecuta ya como banda consolidada, con una gira encima y un directo que sus seguidores describen como uno de los más sólidos de los últimos años. Que el disco salga el mismo día que tocan en Londres no parece una casualidad.

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