Duran Duran vuelven a Madrid este 6 de noviembre, dentro de su gira Free To Love Tour, para ofrecer su única fecha en España en el Movistar Arena. Se trata del regreso de la banda británica a la capital 21 años después de su último concierto en la ciudad, en 2005, en la sala La Riviera. Las entradas saldrán a la venta el jueves 3 de septiembre a las 12:00h, con una preventa exclusiva para su comunidad VIP dos horas antes.

Veintiún años sin pisar Madrid

Duran Duran sí han seguido visitando España con cierta regularidad en los últimos años, con paradas como el festival Starlite Marbella en 2025 o el Cruïlla de Barcelona en 2022, pero Madrid llevaba más de dos décadas sin recibirles: su última cita en la ciudad se remonta a 2005. El concierto del Movistar Arena servirá para repasar sus grandes clásicos, de “Girls On Film” a “Save A Prayer” pasando por “Hungry Like The Wolf”, “Rio” y “Ordinary World”, además de presentar en directo su single más reciente, “Free To Love”, escrito y producido junto a Nile Rodgers.

Del new romantic de Birmingham al Rock And Roll Hall Of Fame

Duran Duran se formaron en Birmingham en 1978 y, con la formación clásica de Simon Le Bon, Nick Rhodes, John Taylor, Roger Taylor y Andy Taylor, se convirtieron en la punta de lanza del new romantic británico, con una identidad visual arrolladora construida en torno a sus videoclips y una carrera que ha sumado más de 100 millones de discos vendidos. Su influencia se ha reconocido con dos premios Grammy, dos Ivor Novello, el Lifetime Achievement de los Brit Awards, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y, en 2022, su ansiada entrada en el Rock And Roll Hall Of Fame.

Esa trayectoria ha ido de la mano de una relación creativa muy particular con Nile Rodgers, que se remonta a 1984, cuando el propio Rodgers remezcló “The Reflex” y la convirtió en el primer número uno de la banda en Estados Unidos (al que seguiría, un año más tarde, “A View To A Kill”, la canción que la banda escribió para la saga de James Bond). Cuatro décadas después, esa complicidad sigue intacta: “Free To Love” es la última colaboración entre ambos, un tema de disco-pop luminoso que sirve de adelanto a la era abierta con Danse Macabre (2023), su decimosexto álbum de estudio, y que este año ha llevado a la banda a girar por buena parte de Europa antes de aterrizar en Madrid.

El single, publicado el pasado mes de abril, viene acompañado de un videoclip dirigido por Jonas Åkerlund, con la presentadora británica Clara Amfo como maestra de ceremonias en un montaje que homenajea a los viejos programas musicales de televisión. La canción llegó apenas unos días antes de que la banda encabezara por segunda vez el festival BST Hyde Park de Londres, y el propio grupo la presentó después en directo en Jimmy Kimmel Live!, con Nile Rodgers subido al escenario junto a ellos.

Toda la información sobre las entradas

Las entradas para el concierto de Duran Duran en el Movistar Arena de Madrid saldrán a la venta el jueves 3 de septiembre a las 12:00h. Dos horas antes, a las 10:00h, se abrirá una preventa exclusiva para los miembros de la comunidad VIP de la banda. Por el momento, esta es la única fecha confirmada de la Free To Love Tour en territorio español, aunque no sería la primera vez que una gira de esta escala termina sumando nuevas paradas en las semanas posteriores al anuncio inicial. La gira, que ya ha recorrido buena parte de los grandes escenarios europeos a lo largo de este año, hace de Madrid una de sus últimas y más esperadas paradas del otoño.

Con casi cinco décadas de carrera a sus espaldas y una vigencia que pocas bandas de su generación pueden igualar, el paso de Duran Duran por Madrid se perfila como una de las citas más esperadas de la temporada de conciertos de otoño en la capital.

Será, además, el estreno de la banda en el recinto: Duran Duran nunca habían actuado en el Movistar Arena, un marco a la altura de una banda que, en sus shows más recientes, ha apostado por producciones visuales cada vez más ambiciosas, en la línea de la identidad estética que les acompaña desde sus primeros videoclips.

¿Os apuntáis a ver a Duran Duran en Madrid después de 21 años de ausencia? ¿Qué clásicos no puede faltar en el repertorio?

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