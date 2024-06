Earl Sweatshirt: Un Viaje Musical desde Odd Future hasta Barcelona

El rapero Earl Sweatshirt, conocido por su trayectoria única y su estilo distintivo, anuncia su primer concierto en sala en Barcelona para el 23 de septiembre en La (2) de Apolo. Con solo 30 años, Earl ha vivido múltiples vidas artísticas, desde su inicio con el colectivo Odd Future hasta convertirse en una figura de culto en el hip-hop.

Su carrera comenzó cuando Tyler, The Creator lo invitó a unirse a Odd Future en 2009. A pesar de una pausa forzada durante su adolescencia, Earl regresó con una visión madura del género, viéndolo como una realidad imperfecta y defectuosa. Su discografía incluye el icónico Doris, el avant-garde Some Rap Songs, y el introspectivo Feet of Clay, mostrando su evolución como artista.

Las entradas para el concierto estarán disponibles en DICE a partir del 14 de junio, con un precio de 28 € más gastos de distribución. No os lo vais a perder, ¿verdad?