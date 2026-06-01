El concierto de Ye en Madrid del 30 de julio en el Riyadh Air Metropolitano sigue en pie. Mientras tanto, Italia acaba de convertirse en el último país europeo en cancelar una actuación del rapero, sumándose a una lista que ya incluye Reino Unido, Francia, Polonia y Suiza. Sin embargo, aquí en España el concierto sigue adelante y, al menos hasta ahora, sin que haya surgido debate alguno al respecto.

Este pasado fin de semana, el prefecto de Reggio Emilia, Salvatore Angieri, ordenó la cancelación de los dos conciertos previstos para el 17 y 18 de julio en el RCF Arena, un recinto con capacidad para 103.000 personas. La decisión llegó tras la petición formal de la comunidad judía local y del grupo de consumidores Codacons, y citaba expresamente el «riesgo concreto» de contraprotestas y el problema de seguridad que suponía concentrar esa cantidad de público en 24 horas.

Dificultades para actuar en Europa: el mapa de una gira que se deshace poco a poco

Lo de Italia no es un caso aislado: es el último episodio de una serie que lleva meses produciéndose. En abril, el Gobierno británico vetó la entrada de Ye al país, lo que provocó la cancelación completa del Wireless Festival. Poco después, Francia aplazó su fecha en Marsella ante la presión política. Polonia canceló directamente tras la intervención del ministro de Cultura, que calificó la actuación de «inaceptable». Suiza siguió el mismo camino cuando el FC Basel retiró su nombre del cartel de St. Jakob-Park alegando que el concierto «no estaba en consonancia con sus valores».

El denominador común en todos los casos no es una ley específica, sino una decisión política o institucional tomada ante la presión de comunidades organizadas. Ye lleva años acumulando polémicas, y sus disculpas posteriores, que él mismo acabó retirando antes de dar marcha atrás de nuevo, no han convencido a casi nadie. Eso sí, la gira no está parada al 100%. De hecho, arrancó el 30 de mayo con un concierto multitudinario en el estadio Olímpico Atatürk de Estambul, a lo que seguirá otra cita en Albania. Pero el resto del mapa europeo sigue siendo complicado para el artista.

Madrid, 30 de julio: el silencio también es una respuesta

El concierto de Ye en Madrid no ha generado ninguna reacción oficial hasta la fecha. Ni del Gobierno central, ni del Ayuntamiento, ni de ninguna institución española. El show en el Riyadh Air Metropolitano se anunció en marzo como el regreso del rapero a España tras 20 años (su único concierto anterior fue en la sala Razzmatazz de Barcelona en 2006, durante la gira de Late Registration), y las entradas llevan meses a la venta.

En las últimas horas, ha aparecido un nuevo actor en el caso, y la situación que se ha producido en Holanda supone un nuevo giro a este complicado asunto. Los Países Bajos han sido el primer gobierno europeo en estudiar formalmente el caso y pronunciarse: el ministro de Asilo y Migración, Bart van den Brink, concluyó el 29 de mayo que no había base legal suficiente para vetar la entrada del rapero al país, a pesar de que la mayoría del Parlamento holandés lo había pedido. El alcalde de Arnhem, Ahmed Marcouch, lo dijo sin rodeos: las declaraciones del artista son «reprobables», pero las decisiones deben seguir criterios legales y de orden público. Resultado: Ye actuará en el GelreDome de Arnhem los días 6 y 8 de junio. Pronunciarse, en definitiva, no equivale automáticamente a prohibir.

Eso es lo que hace tan llamativo el silencio aquí en España. Mientras que Italia necesitó una intervención de la prefectura provincial, Francia tuvo debate parlamentario, Polonia hizo declaraciones ministeriales e incluso los Países Bajos resolvieron el asunto con una posición pública razonada, la ausencia de cualquier reacción oficial española empieza a parecerse bastante a una decisión tomada mirando para otro lado.

¿Actuará Ye en Madrid el próximo 30 de julio? No nos sorprendería que este tema tenga unos cuantos capítulos más aún…

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