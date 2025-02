El Grand National Tour de Kendrick Lamar y SZA hace escala única en Barcelona

El próximo 30 de julio, Kendrick Lamar y SZA ofrecerán un espectáculo único en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona como parte de su Grand National Tour. Tras su destacada actuación en la Super Bowl, los artistas anuncian su gira, presentada por Live Nation, pgLang y Top Dawg Entertainment, que recorrerá 13 estadios de Europa y Reino Unido durante el verano.

Las entradas saldrán a la venta el 14 de febrero a las 09:00 horas en Livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés, con preventas disponibles a partir del 12 de febrero a las 09:00 horas para los usuarios de Live Nation-S.SMusic y el 13 de febrero para los miembros de Live Nation. Los precios oscilarán desde los 65€ más gastos de distribución.

Este tour marca un hito en la carrera de Kendrick Lamar, conocido por su habilidad para combinar letras poderosas con actuaciones electrizantes, y SZA, cuyas interpretaciones han cautivado a fans de todo el mundo. Según un portavoz de Live Nation: «La energía y la conexión que ambos artistas crean con el público es algo que no se puede perder».

Con actuaciones en ciudades como Colonia, Frankfurt, Glasgow y Londres, este tour no solo celebra el éxito de sus carreras, sino que también promete llevar sus actuaciones a un nivel superior. Las expectativas son altas y Barcelona se prepara para recibir a dos de las estrellas más brillantes de la música contemporánea.

Kendrick Lamar y SZA: Ascenso de dos titanes musicales

Desde que irrumpió en la escena musical con su álbum debut Section.80 en 2011, Kendrick Lamar ha evolucionado hasta convertirse en uno de los artistas más influyentes de la última década. Con discos aclamados como good kid, m.A.A.d city, To Pimp a Butterfly y DAMN., Kendrick ha sido aclamado tanto por la crítica como por el público. Sus letras profundas y su habilidad para abordar temas sociales y personales le han valido múltiples premios Grammy y una sólida base de seguidores a nivel mundial.

SZA, por su parte, emergió en la escena musical con su EP See.SZA.Run en 2012, pero fue su álbum debut Ctrl en 2017 el que consolidó su lugar en el R&B contemporáneo. Con éxitos como The Weekend y Love Galore, SZA ha sido aclamada por su voz única y su enfoque honesto hacia las emociones y experiencias humanas. Ha colaborado con varios artistas destacados, incluyendo a Kendrick Lamar en la exitosa canción All the Stars de la banda sonora de Black Panther.

