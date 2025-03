El hurracán mexicano, The Warning, actuará en Madrid el próximo 11 de abril

El trío mexicano, The Warning, formado por las hermanas Daniela (voz principal y guitarra), Paulina (batería, voz y piano) y Alejandra (bajo, piano y coros), visitarán la capital madrileña el próximo 11 de abril. Se citarán con sus fans en el Palacio Vistalegre de Madrid. Estamos muy contentos de que vuelvan de nuevo este año después de haber actuado en La Riviera y el festival MadCool, el pasado año.

En 2017 lanzaron su primer trabajo, «XXI Century Blood«, y a este le siguieron «Queen Of The Murder Scene»(2018), «Error»(2022) y el año pasado, «Keep Me Fed», que les ha capultado a un éxito mundial siendo teloneras de grupos como Muse, Foo Fighters o Guns N’ Roses.

Fueron invitada por la banda de Boston, Dead Poet Society, para cantar en directo, «Hurt«, en un festival el año pasado. Ante la gran acogida por parte de sus seguidores, hicieron su versión de estudio y sacaron su videoclip hace tan solo unos días. Gracias a esta colaboración DPS, fueron teloneros de las mismas hace unos meses en México.

Si no quieres perderte el concierto de The Warning, todavía puedes adquirir tus entradas en LiveNation y Ticketmaster.