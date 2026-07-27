Lo que en junio era una fotografía críptica en Instagram y una cifra suelta (2027) se ha convertido esta semana en fechas, ciudades y recintos concretos. Faith No More han confirmado oficialmente su regreso a los escenarios tras casi una década de silencio, y lo harán acompañando a System of a Down en una gira conjunta por Australia y Nueva Zelanda en enero y febrero de 2027. Ya contábamos en julio que la banda había firmado un acuerdo a largo plazo con 30e, la promotora brasileña que también gestiona la gira mundial de System of a Down, y aquella pista resulta ahora la antesala directa de este anuncio.

Diez años de silencio y una vuelta que parecía imposible

Para entender la magnitud del anuncio hay que remontarse a agosto de 2016. Aquella noche, en el Troubadour de West Hollywood, Faith No More cerraron un concierto especial dedicado a la reedición de su álbum debut, “We Care a Lot”, junto a su cantante original Chuck Mosley, fallecido meses después. Desde entonces, silencio: una gira prevista para 2020 se pospuso por la pandemia, y su reprogramación en 2021 se canceló cuando Mike Patton explicó públicamente que atravesaba problemas de salud mental que le impedían volver a la carretera. Durante los años siguientes, distintos miembros de la banda reconocieron en entrevistas que la relación entre Patton y el resto del grupo no pasaba por su mejor momento, lo que alimentó la sensación de que Faith No More podían haberse quedado definitivamente en el pasado.

Esa narrativa empezó a resquebrajarse en junio de este año, cuando el bajista Bill Gould confirmó en el podcast Rock Talk que la reunión iba en serio («Sí, vamos a hacerlo. Vamos a tocar»), y se aceleró definitivamente la semana pasada, cuando murales con la mano roja de System of a Down aparecieron en Melbourne y Sídney mientras una proyección con el logo de la estrella de ocho puntas de Faith No More se veía en Brisbane. El anuncio oficial ha llegado sin margen para la ambigüedad: cuatro conciertos de estadio, confirmados con fecha, ciudad y recinto.

Las fechas: Sídney, Melbourne, Brisbane y Wellington se rinden a la doble cita

La gira arrancará el 22 de enero en el Accor Stadium de Sídney, seguirá el 27 de enero en el Marvel Stadium de Melbourne, continuará el 1 de febrero en el Suncorp Stadium de Brisbane y cerrará el 7 de febrero en el Hnry Stadium de Wellington, ya en Nueva Zelanda. Para System of a Down supone su primer regreso a suelo australiano desde que tocaran en el festival Soundwave en 2012, mientras que Faith No More no pisaba la región desde la edición de 2015 de ese mismo festival. Ninguna de las dos bandas ha anunciado, de momento, fechas europeas ni españolas, así que por ahora esta reunión queda circunscrita a Oceanía.

La venta de entradas se hará por fases: la preventa para quienes estén suscritos a la lista de la banda arranca el 28 de julio, la preventa de PayPal First Access el 29 de julio, y la venta general el viernes 31 de julio, con horarios escalonados según la ciudad. El respaldo institucional del acuerdo con 30e (la misma promotora que ya lleva la gira mundial de System of a Down) sugiere que estas cuatro fechas oceánicas podrían ser solo el primer bloque de una gira más amplia que, con algo de suerte, termine incluyendo Europa.

De San Francisco al funk metal más inclasificable: el recorrido de Faith No More

Formados en San Francisco a caballo entre finales de los setenta y principios de los ochenta, Faith No More construyeron uno de los catálogos más difíciles de encasillar del rock alternativo: del funk metal desbocado de “The Real Thing” (1989), el disco que los llevó al gran público gracias a “Epic”, pasaron a la vanguardia inclasificable de “Angel Dust” (1992), considerado por buena parte de la crítica y de sus propios compañeros de generación (el bajista Bill Gould figura entre las bandas que han señalado discos ajenos como influencia decisiva en su propio trabajo) como uno de los álbumes que redefinieron los límites del rock de los noventa. Tras “King For a Fool… Fool For a Lifetime” (1995) y “Album of the Year” (1997), la banda se separó en 1998, dejando una herencia que marcaría a artistas tan dispares como el nu metal, el post-hardcore y el rock experimental. Se reunieron en 2009 con la formación clásica (Gould, Mike Bordin, Roddy Bottum, Jon Hudson y Mike Patton) y, tras varios años de gira, publicaron en 2015 “Sol Invictus”, su disco de regreso y, a día de hoy, su trabajo más reciente.

Ese último episodio discográfico es precisamente el que da sentido a la noticia de esta semana: desde que la gira de “Sol Invictus” se apagó en 2015 y 2016, Mike Patton no había vuelto a subirse a un escenario con sus compañeros de Faith No More, y el propio cantante ha seguido activo en paralelo con proyectos como Tomahawk o colaboraciones puntuales como la que firmó recientemente con Jehnny Beth. Que el propio Patton haya dado finalmente el paso de anunciar shows junto a Gould, Bordin, Bottum y Hudson es la confirmación de que aquellas dudas sobre el futuro del grupo, alimentadas por unas declaraciones nada optimistas de Bordin, han quedado superadas por una decisión colectiva de volver a subirse al escenario.

¿Creéis que estas cuatro fechas oceánicas son solo el aperitivo de una gira mundial que acabará trayendo a Faith No More de vuelta a los escenarios españoles, o pensáis que esta vez el grupo se limitará a un puñado de conciertos puntuales?

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter, Bluesky o Telegram) o nuestro canal oficial de Whatsapp.