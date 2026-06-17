Faith No More han colgado en Instagram una fotografía del público de un concierto, su logo de la estrella de ocho puntas y una sola cifra: 2027. No hay comunicado, ni fecha exacta, ni nombre de gira. Pero según informa Pollstar, la banda ha firmado un acuerdo de gira a largo plazo con 30e, la promotora brasileña que también lleva la gira mundial de System of a Down. La imagen críptica, de repente, tiene un contrato detrás.

De «no creo que esto se arregle» a un contrato firmado

Hace apenas un año, el panorama parecía cerrado. El guitarrista y teclista Roddy Bottum explicaba que la banda estaba en una «situación muy rara» y admitía no saber qué iba a pasar. El batería Mike Bordin fue más allá y aseguró que Mike Patton se mostraba «claramente poco dispuesto a hacer shows con nosotros». El propio Patton, preguntado por el cierre de la gira de 2016, terminó reconociendo que no lo veía «como algo triste», sino como parte de saber estar presente mientras algo dura.

Nada de eso sonaba a un grupo a punto de firmar nada. Y sin embargo, ahí está: un acuerdo de gira mundial con la misma promotora que lleva a System of a Down, sellado en algún punto entre esas declaraciones y la foto de esta semana.

Patton ha estado en todas partes este año, menos en Faith No More

Mientras la pregunta sobre Faith No More se enfriaba, Patton no ha parado. Tomahawk anunció su primera gira en trece años, con paradas por Estados Unidos que arrancan el mes que viene en Nashville y que reúnen de nuevo a Patton con Melvins, sello compartido desde 2003. También se ha subido al escenario con Avett Brothers, y ha prestado su voz a Jehnny Beth en «Look At Me», un single con vídeo inspirado en Taxi Driver.

El silencio específico sobre Faith No More, en ese contexto, dejaba de parecer desinterés y empezaba a sonar a decisión deliberada. Hasta esta semana. La última vez que alguien preguntó directamente, la respuesta fue un «no» con matices. Esta vez, la respuesta ha sido un contrato.

Faith No More: la estrella de ocho puntas que nunca se apagó del todo

Faith No More se formaron en San Francisco a principios de los ochenta, como evolución de un proyecto anterior llamado Faith No Man, y se convirtieron en una de las bandas más difíciles de encasillar del rock de finales de siglo. Mike Patton se unió en 1988, justo a tiempo para The Real Thing (1989), el disco que los metió en la MTV gracias a «Epic» y a un vídeo con un pez agonizando que generó tantas quejas como seguidores. Angel Dust (1992) hizo lo contrario de lo esperado: en vez de repetir la fórmula, confundió a su propia discográfica con un disco que saltaba del funk metal al cabaret sin pedir permiso. La banda se separó en 1998, volvió en 2009 para una ronda de festivales y, en 2015, publicó Sol Invictus, su primer disco de estudio en dieciocho años.

Desde entonces, el silencio. Su última actuación fue en el Troubadour de Los Ángeles, en agosto de 2016, y todo lo que vino después fueron giras canceladas y declaraciones cada vez más resignadas. El acuerdo con 30e no garantiza nada todavía, pero es la primera señal en una década que apunta hacia delante y no hacia el final.

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