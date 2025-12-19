Familia Caamagno vuelven con «Disco comarcal» y celebran su lanzamiento en Santiago de Compostela y Madrid

Cumplir 15 años sobre los escenarios merece una celebración especial y Familia Caamagno han elegido la mejor forma posible de hacerlo. Vuelven a la carga con Disco comarcal, su tercer álbum de estudio. El mítico quinteto de Sigüeiro amplía su universo sonoro y conceptual, poniendo el foco en un elemento clave en el imaginario colectivo gallego: las discotecas comarcales de los años 80 y 90.

En este nuevo disco, la banda reflexiona sobre el papel social de estos espacios de ocio, muchos de ellos cerrados o abandonados hoy en día. Fueron puntos de encuentro clave para varias generaciones y los gallegos quieren honrar esa memoria. El álbum, que verá la luz a finales de enero, promete ser el repertorio perfecto para una fiesta con dosis de nostalgia y verbena, donde brillará el power pop que los caracteriza.

Disco comarcal mantiene intactas las señas de identidad presentes en Había que intentalo (2019) y O mundo está derrotado (2022), LP’s con los que Familia Caamagno se consolidaron como uno de los nombres más carismáticos del panorama gallego. En esta nueva etapa no faltan los estribillos inmediatos ni el espíritu festivo, aunque con una mayor carga de baile y guitarras. Así lo demuestran los adelantos publicados hasta el momento, De paseo en Portugal y Disco comarcal.

Un formato único y sorprendente para los nuevos directos

En estos 15 años, Familia Caamagno han demostrado disfrutar de una gran cercanía con el público y una clara vocación celebratoria. Por eso, nada mejor que presentar este nuevo trabajo por todo lo alto con una gran fiesta el 6 de febrero en la Sala Capitol de Santiago de Compostela.

El recinto se va a transformar en una auténtica sala de fiestas ochentera para recibir Disco comarcal como se merece. Además, revisitarán su repertorio de la mano de A Orquestra do Quince —formación con cuatro instrumentistas de viento y un teclista—, en un espectáculo pensado para el baile, las luces de neón y los mejores pasos prohibidos.

Las entradas están ya a la venta y pueden conseguirse aquí. Para los más fans, existe la opción de adquirir, junto con el billete de acceso a la pista de baile, el vinilo de Disco comarcal con descuento.

La otra fecha confirmada de la gira de Familia Caamagno es el 11 de abril en la Sala Maravillas de Madrid, dentro del ciclo Sound Isidro. La edición, recién anunciada, pondrá la mejor banda sonora a la primavera madrileña. Los de Sigüeiro comparten cartel con los gallegos The Rapants, De Ninghures y Ortiga, además de otros reclamos como nusar3000, Gara Durán o mori. Las entradas ya están disponibles aquí.

