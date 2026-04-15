FAR Valencia mueve el concierto de Jean‑Michel Jarre a Marina Norte sin alterar fecha ni entradas

El esperado concierto de Jean‑Michel Jarre previsto para el 8 de julio dentro del ciclo FAR Valencia 2026 cambia de escenario, pero no de planes. La organización ha decidido trasladar el espectáculo desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias hasta Marina Norte, que pasa a convertirse en el recinto principal del ciclo, manteniendo intactos tanto el horario como la validez de todas las entradas adquiridas. Una reubicación estratégica que busca mejorar la experiencia del público sin alterar la esencia de una cita que promete ser uno de los grandes hitos del verano mediterráneo.

Pionero absoluto de la electrónica y maestro de los espectáculos inmersivos, Jean‑Michel Jarre aterriza en València con uno de esos directos que combinan música, tecnología y arquitectura en un diálogo visual y sonoro difícil de olvidar. Sus conciertos, concebidos como experiencias totales, han marcado generaciones y siguen situándole como un referente cultural global. No es casual que su presencia en FAR València se anuncie como un acontecimiento único dentro de la programación del ciclo.

El cartel de FAR València 2026 confirma la ambición del proyecto reuniendo a figuras históricas como Rubén Blades, ZZ Top o Rick Astley, junto a nombres esenciales de distintas escenas como Luz Casal, Elvis Crespo, OMD, Belle & Sebastian, Babasonicos, MEUTE, Rinôçérôse, LP, Silvana Estrada, Marta Santos o Judith Hill. También destacan propuestas que conectan con nuevas audiencias, desde Young Miko y Judeline hasta Depresión Sonora o El Mató a un Policía Motorizado, además de artistas con una fuerte identidad escénica como Rodrigo Cuevas, Xoel López o Antoñito Molina, y la energía festiva de Gipsy Kings y M‑Clan. Una mezcla generacional y estilística que consolida al ciclo como uno de los encuentros musicales más relevantes del verano.

La primera edición ya dejó claro que FAR Valencia respondía a una necesidad real: ocho jornadas de música en directo y más de 25.000 asistentes avalaron un debut que reunió a artistas como Santana, Fito Páez, Trueno o ZAZ, situando al ciclo en el mapa cultural desde el primer año. Con esta nueva edición, la organización —Serious Fan Music, Mundosenti2 y Tranquilo Música— reafirma su apuesta por una programación diversa, ambiciosa y pensada para cruzar generaciones, estilos y territorios.

Las entradas para el concierto de Jean‑Michel Jarre y el resto de la programación están disponibles en farvalencia.es.

Jean‑Michel Jarre, un visionario que redefinió la electrónica desde el espectáculo total

La trayectoria de Jean‑Michel Jarre es la de un artista que entendió antes que nadie que la música electrónica podía ser monumental sin perder sensibilidad. Desde su irrupción global con Oxygène (1976), un álbum que cambió para siempre la percepción del género, el músico francés ha construido una discografía que combina experimentación, melodía y una obsesión constante por el futuro. Obras como Équinoxe, Magnetic Fields, Chronologie o Electronica muestran su capacidad para reinventarse sin renunciar a su identidad. A lo largo de su carrera ha protagonizado algunos de los conciertos más multitudinarios de la historia, integrando arquitectura, luz y tecnología en espectáculos que siguen siendo referencia. Su influencia se extiende a generaciones de productores y creadores audiovisuales, consolidándole como uno de los grandes visionarios de la música contemporánea.

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