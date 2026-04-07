Fat Freddy’s Drop celebran su disco más emblemático con doble fecha en Barcelona

Los neozelandeses Fat Freddy’s Drop vuelven a demostrar que su conexión con el público español sigue intacta. La banda ha anunciado un segundo concierto en Barcelona, que tendrá lugar el 27 de septiembre en Razzmatazz 1, justo un día después de su actuación ya prevista para el 26 de septiembre, cuyas entradas están prácticamente agotadas. Las del nuevo pase ya están disponibles, así que quienes se quedaran fuera tienen una segunda oportunidad para disfrutar de su directo hipnótico.

Este regreso forma parte de la gira Celebration Of The 21st Anniversary Of Based On A True Story, con la que el grupo rinde homenaje al álbum que cambió su trayectoria para siempre. Además, Fat Freddy’s Drop pasarán por Madrid el 24 de septiembre en La Riviera, completando así un triplete de fechas que promete llenar de soul, dub y ese “hi-tek soul” tan suyo las salas más emblemáticas del país.

El grupo recuerda por qué su directo es tan celebrado: una mezcla elegante de reggae moderno, soul, techno orgánico y destellos de jazz-funk que convierte cada concierto en una experiencia expansiva. No es casualidad que medios internacionales hayan descrito sus actuaciones como “una experiencia sin igual” o “una fusión que simplemente funciona”, siempre con esa energía cálida y magnética que les caracteriza.

Esta gira tendrá además un componente emocional añadido: será la primera sin Christopher “Mu” Faiumu, miembro fundador fallecido en julio. Un tour que, inevitablemente, también funcionará como homenaje a su figura y a su influencia en el sonido de la banda.

Fat Freddy’s Drop, una historia de crecimiento orgánico, riesgo creativo y fidelidad a su sonido

Pocas bandas han sabido construir una identidad tan reconocible como Fat Freddy’s Drop, surgidos en 1999 desde la escena underground de Wellington. Su debut Based On A True Story no solo fue un fenómeno en Nueva Zelanda —primer álbum independiente en alcanzar el #1 y disco de oro—, sino que también conquistó al Reino Unido, donde Gilles Peterson lo eligió Album Of The Year en su programa Worldwide. Desde entonces, han publicado trabajos como Dr. Boondiga And The Big BW, Blackbird, Bays, Special Edition Part. 1, Flashback (The Electric Drop), Lock-In, Wairunga, Blackbird Returns y SLO MO, siempre expandiendo su mezcla de reggae, soul, dub y electrónica orgánica. Su reputación en directo, cimentada en giras constantes y reseñas entusiastas, los ha convertido en una de las propuestas más singulares del panorama internacional.

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