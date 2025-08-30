Florence + The Machine anuncia una épica gira por Reino Unido y Europa en 2026

Florence + The Machine ha desatado la emoción con el anuncio de su gira Everybody Scream por Reino Unido y Europa en 2026, que promocionará su sexto álbum de estudio, Everybody Scream, previsto para el 31 de octubre de 2025. El tour, que desafortunadamente no cuenta con paradas en España, arrancará el 6 de febrero en el SSE Arena de Belfast y recorrerá ciudades como Birmingham, Glasgow, Newcastle, Liverpool, Sheffield y Manchester, con dos noches destacadas en el O2 Arena de Londres los días 16 y 17 de febrero. Luego, cruzará a Europa con paradas en París, Amberes, Ámsterdam, Colonia, Viena, Múnich, Praga, Cracovia y Berlín, cerrando el 9 de marzo en el Uber Arena. Paris Paloma será la telonera en las 18 fechas, añadiendo su potente energía al espectáculo.

El álbum, coproducido por Mark Bowen de IDLES, Aaron Dessner y Mitski, explora temas profundos como la feminidad, el envejecimiento y la mortalidad, inspirados en la recuperación de Welch tras una cirugía vital en 2023 durante la gira de Dance Fever. El single homónimo ya está generando expectación. Las entradas salen a la venta general el 5 de septiembre a las 10:00, con preventa el 3 de septiembre para quienes reserven el álbum antes del 1 de septiembre a las 17:00. Las entradas estarán disponibles en Ticketmaster, Live Nation y See Tickets, con opciones VIP en Seat Unique. ¡Prepárate para un viaje musical inolvidable!

El viaje sonoro de Florence + The Machine: una década de magia y emociones

Desde su irrupción en 2009, Florence + The Machine, liderada por la magnética Florence Welch, ha conquistado el mundo con su mezcla única de indie rock, pop barroco y soul. Formada en Londres, la banda debutó con Lungs, un álbum que, con hits como Dog Days Are Over y Rabbit Heart (Raise It Up), les valió el Brit Award al mejor álbum británico en 2010. La voz poderosa de Welch, combinada con letras poéticas y arreglos teatrales, definió su estilo. Su segundo disco, Ceremonials (2011), profundizó en un sonido más oscuro y épico con canciones como Shake It Out, consolidándolos como favoritos en festivales como Glastonbury. Con cada álbum, Welch ha explorado temas como el amor, la pérdida y la espiritualidad, siempre con una intensidad que conecta con el público.

En 2015, How Big, How Blue, How Beautiful marcó un giro introspectivo, inspirado por el desamor y la vulnerabilidad, mientras que High as Hope (2018) mostró a una Welch más cruda y personal. Su quinto álbum, Dance Fever (2022), canalizó la energía catártica de la danza frente a tiempos oscuros, con sencillos como King. Ahora, con Everybody Scream listo para lanzarse en octubre de 2025, la banda promete seguir evolucionando, abordando temas como la feminidad y la mortalidad. Con cinco álbumes aclamados, nominaciones al Grammy y una presencia escénica inolvidable, Florence + The Machine sigue siendo un faro de creatividad y emoción en la música contemporánea.

