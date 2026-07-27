Fontaines D.C. siguen imparables en su regreso a los escenarios españoles. Los irlandeses acaban de agotar las entradas de su concierto del 11 de agosto en Alicante (El Muelle Live, Puerto de Alicante), su tercer sold out de la breve gira que les traerá de vuelta a España este verano, tal y como ya adelantamos cuando se anunciaron las fechas.

La banda liderada por Grian Chatten ya había colgado el cartel de completo en sus dos conciertos en el Baluarte de la Candelaria de Cádiz (8 y 9 de agosto), así que Alicante se convierte en la tercera fecha en quedarse sin entradas. Solo queda una plaza con disponibilidad: la del 13 de agosto en la Ciudadela de Pamplona, con «últimas entradas» según la promotora, y todo apunta a que tampoco tardará en agotarse.

Fontaines D.C. y su idilio con España: una gira de aforos pequeños y demanda desbordada

Lo que iba a ser una gira breve de tres fechas se ha convertido en uno de los regresos más comentados del verano indie español. La primera fecha de Cádiz voló en cuestión de minutos, obligando a la banda a añadir una segunda noche en el mismo recinto; esa segunda fecha también terminó agotándose. Ahora es Alicante la que se suma a la lista, dejando claro que la demanda por ver a Fontaines D.C. en formato de aforo reducido y ambiente «más cercano, caótico y humano» (en palabras que ya han circulado entre la prensa musical) ha superado cualquier previsión.

No es casualidad que el fenómeno se dispare especialmente en España: el guitarrista Carlos O’Connell, nacido y criado en Madrid antes de mudarse a Dublín, mantiene un vínculo personal con el país que la banda ha subrayado en distintas ocasiones, remarcando en el anuncio de estas fechas lo especial que resulta para ellos volver a un lugar «que siempre ha sido tan especial» para el grupo.

De Dogrel al Mercury Prize: la escalada imparable del quinteto de Dublín

Fontaines D.C. se formaron en Dublín en 2014, cuando Grian Chatten (voz), Carlos O’Connell y Conor Curley (guitarras), Conor Deegan III (bajo) y Tom Coll (batería) coincidieron estudiando en el BIMM Institute, unidos tanto por la música como por una pasión compartida por la poesía. Su debut, Dogrel (2019), los situó de inmediato como una de las bandas más excitantes del post-punk europeo, con nominación al Mercury Prize incluida. Los siguientes discos, A Hero’s Death (2020) y Skinty Fia (2022) -este último número uno en la lista de álbumes del Reino Unido-, consolidaron un sonido oscuro y atmosférico que fue evolucionando disco a disco sin perder la urgencia post-punk de sus inicios.

Esa evolución alcanzó su punto más ambicioso con Romance (2024), su cuarto álbum, producido por James Ford y publicado ya bajo el sello XL tras tres discos con Partisan Records. El disco recibió dos nominaciones a los Grammy y una nueva candidatura al Mercury Prize, y su recorrido no ha hecho más que crecer: este año se ha editado una edición deluxe que amplía el disco original de once canciones con temas adicionales, entre ellos el single «It’s Amazing To Be Young» y «Before You I Just Forget», este último también producido por Ford. Es precisamente ese disco, y su universo sonoro y estético, el que la banda seguirá presentando en sus próximas fechas españolas.

Pamplona, la última puerta de entrada antes del agotamiento total

Con tres de las cuatro fechas ya colgando el cartel de sold out, la Ciudadela de Pamplona se perfila como la última oportunidad real para quienes todavía no tienen su entrada. La rapidez con la que se han ido agotando las plazas anteriores (la primera fecha de Cádiz se vendió en apenas cinco minutos) hace previsible que las últimas entradas de Pamplona desaparezcan en los próximos días, así que quien quiera asegurarse un sitio en esta gira debería moverse cuanto antes.

Estas son todas las fechas de la gira española de Fontaines D.C. este agosto:

8 de agosto · Cádiz, Baluarte de la Candelaria · Sold out

· Cádiz, Baluarte de la Candelaria · Sold out 9 de agosto · Cádiz, Baluarte de la Candelaria · Sold out

· Cádiz, Baluarte de la Candelaria · Sold out 11 de agosto · Alicante, El Muelle Live (Puerto de Alicante) · Sold out

· Alicante, El Muelle Live (Puerto de Alicante) · Sold out 13 de agosto · Pamplona, Ciudadela · Últimas entradas

▶ «Romance» (Deluxe Edition) — Fontaines D.C. | 2024 (edición ampliada en 2026) | XL Recordings

¿Has conseguido entrada para alguna de las fechas de Fontaines D.C. este agosto, o te has quedado con las ganas de verlos en directo?

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