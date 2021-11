Franz Ferdinand actuarán en Barcelona, Madrid y Bilbao en marzo de 2022

Artista

Franz Ferdinand

¿Por qué es noticia?

La banda escocesa estará el 15 de marzo en el Sant Jordi Club de Barcelona, el 16 de marzo en el WiZink Center de Madrid y el 19 de marzo en el Bilbao Arena de Bilbao para repasar todos sus grandes éxitos.

Sobre la gira

Los conciertos de Franz Ferdinand en Barcelona, Madrid y Bilbao son tres citas ineludibles en las que sonarán, uno tras otro, himnos que nos acompañaron, acompañan y seguirán acompañando, a nosotros, a los que acaban de aterrizar y a todos aquellos que queden por llegar.

Estos grandes éxitos se incluirán en Hits To The Head el primer recopilatorio oficial de la banda que verá la luz el 11 de marzo de 2022 y que incluye además el nuevo single Billy Goodbye, publicado el pasado miércoles.

Franz Ferdinand son millones de discos vendidos por el mundo entero, discos que suenan ya de por sí a ‘Best Of’, cinco álbumes atemporales repletos de canciones que te hacen sentir sexy, vivo y con ganas continuas de agitarte sobre una pista de baile y que no solo han acompañado a toda una generación, sino que se transmiten de madre a hijo y de padre a hija. Porque los grandes éxitos de Franz Ferdinand también son un poco nuestros grandes éxitos. ¿Acaso algunos de nuestros mejores recuerdos no suenan al ritmo de ‘Ulysses’, ‘No You Girls’, ‘Take Me Out’, ‘Do You Want To’ o ‘The Dark Of The Matinée’?

Venta de Entradas

La venta general para los tres conciertos empezará el viernes 12 de noviembre a las 10h en www.livenation.es y Ticketmaster.es. Además, las personas registradas en www.livenation.es o que lo hagan en las próximas horas tendrán acceso a una preventa que estará disponible desde el miércoles 10 de noviembre a las 10h en esta misma web.

Precio: 45€ (+gastos).

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!