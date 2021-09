Gary Clark Jr anuncia concierto en Madrid para junio de 2022

Gary Clark Jr actuará en la Sala La Riviera de Madrid el 6 de junio de 2022 presentando las canciones de su tercer disco, This Land, que publicó en 2019.

¿Cuándo salen las entradas a la venta?

Las entradas a la venta general estarán disponibles el próximo 1 de octubre de 2021, a partir de las 10:00h a través de livenation.es, Ticketmaster y El Corte Inglés. Para los registrados en livenation.es, habrá una preventa exclusiva desde el 30 de septiembre de 2021 a partir de las 10:00h hasta el 1 de octubre de 2021 a las 9:00h.

Sobre el artista

Gary Clark Jr logró la repercusión internacional después de recibir el premio Grammy como Mejor Interpretación Tradicional R&B en 2014 con la canción Please Come Home, que forma parte de su álbum debut Black and Blue (Warner).

A lo largo de 2019, Gary Clark asciende a lo más alto de las listas con el lanzamiento de This Land, su tercer álbum de estudio, que se posicionó en el #6 del Top 200 de Billboard, marcando su tercer debut consecutivo en el Top 10. El álbum y su single, con mismo nombre, lograron elogios en The New York Times, The Washington Post, Los Angeles Times, Rolling Stone, Pitchfork y muchos más. Ha actuado en los principales programas de televisión como Saturday Night Live, The Late Show, The Ellen DeGeneres Show, The Tonight Show con Jimmy Fallon, The Late Late Show con James Corden, Jimmy Kimmel Live!, Good Morning America, CBS News Sunday, CBS This Morning, The Today Show, Late Night with Seth Meyers, The Daily Show with Trevor Noah, The Howard Stern Show, WTF with Marc Maron, entre muchos otros.

Las giras nacionales de Gary Clark en 2019 se agotaron al instante y actuó en los principales festivales del mundo, así como en recintos como el Hollywood Bowl y distintas actuaciones en estadios, abriendo y compartiendo escenario con los Rolling Stones.

Recientemente, Gary Clark ha ganado tres premios Grammy más, incluyendo Mejor Interpretación de Rock, Mejor Canción de Rock y Mejor Álbum de Blues Contemporáneo con This Land.

Sobre Gary Clark Jr.

Gary Clark Jr. revolucionó el blues estadounidense con su aparición a inicios de los 2000. El cantante y guitarrista de Texas no solo impresionó a todos con su destreza instrumental, sino también con su talento para fusionar el blues con otros estilos contemporáneos como el hip-hop, el R&B y el rock and roll. Consolidado como un artista primordial y referencial del momento, Clark Jr. ha impartido lecciones maestras en discos como Worry No More (2008) o el muy aplaudido The Story of Sonny Boy Slim (2015). Aquí tienes una muestra de su inigualable repertorio.

Descubre algunos de sus mayores éxitos

