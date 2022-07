Gira: 070 Shake actuará en Barcelona y Madrid el próximo septiembre

You Can’t Kill Me. El mensaje que lanza el título del flamante segundo álbum de 070 Shake es claro: no hay nadie que pueda con ella, ni nada que impida su ascenso a las primeras posiciones del hip hop contemporáneo. Ni siquiera la pandemia que amenazó con frenar la proyección de Danielle Balbuena justo cuando despegaba aupada por las buenas sensaciones de su debut, Modus vivendi. En aquel momento, su nombre aún aparecía rodeado de colaboradores de lujo como Kanye West, Nas o Pusha-T. Hoy, en cambio, solo es necesario escuchar su flow introspectivo/aguerrido sobrevolando producciones de melancolía futurista para identificar al instante el universo en expansión de 070 Shake.

Quienes vieron su pase por La (2) en febrero de 2020 pueden corroborar que la de Balbuena es una presencia escénica flamígera. Después de una espera que el COVID-19 ha hecho más larga de lo que desearíamos, 070 Shake finalmente vuelve a España para pulverizar fronteras estéticas entre todo aquello que viene después del trap, el hip house y la psicodelia emo. Actuará el 23 de septiembre en Barcelona (Sala Apolo) y el 24 de septiembre en Madrid (La Paqui), dos conciertos en los que el británico Santino Le Saint también brillará como artista invitado con su pop urbano.

Fechas y venta de entradas

VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE – BARCELONA (SALA APOLO)

SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE – MADRID (LA PAQUI)

Las entradas estarán a la venta en DICE a partir del viernes 22 de julio a las 10:00 h a un precio de 20 € más gastos de distribución.