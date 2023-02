Gira: A punto de arrancar la extensa gira española de Interpol

¿Tienes ya ganas de ver a Interpol en directo? Pues estás de suerte, porque la banda neoyorquina que nos conquistó con su post-punk revival vuelve a España con una gira de siete conciertos que prometen ser inolvidables. La banda presentará su último álbum The Other Side of Make-Believe, con una una gira que comenzará en Donostia el 14 de febrero en el Teatro Victoria Eugenia, donde Interpol hará vibrar a sus fans con sus clásicos y sus nuevas canciones.

El segundo concierto será en Santiago de Compostela el 15 de febrero en la Sala Capitol, un lugar íntimo y acogedor que seguro que hará las delicias de los seguidores de la banda. El tercer concierto será en Santander el 19 de febrero en el Escenario Santander, una sala emblemática que ha acogido a grandes artistas nacionales e internacionales. La siguiente cita será en Madrid, donde actuarán por partida doble el 20 y el 21 de febrero en La Riviera, un escenario perfecto para la música de Interpol. A continuación, Barcelona el 23 de febrero en la Sala Razzmatazz, una de las salas más míticas de la ciudad, Murcia el 24 de febrero en la Sala Mamba!, un espacio que apuesta por la cultura y la diversidad musical, y un último concierto que será en Valencia el 25 de febrero en la Sala Moon, una sala que combina la elegancia y la vanguardia.

¿Qué celebran con esta gira? Interpol celebra sus 25 años de carrera con esta gira, que también pasará por otros países europeos como Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. La banda está formada por Paul Banks (voz y guitarra), Daniel Kessler (guitarra y coros) y Sam Fogarino (batería). La banda se caracteriza por su sonido post-punk revival, influenciado por bandas como Joy Division, The Cure o The Smiths. La banda ha publicado hasta la fecha seis álbumes de estudio, siendo el más exitoso Antics de 2004, que incluye temas como Evil, Slow Hands o C’mere.

¿Cómo puedo conseguir las entradas? Si no quieres perderte esta oportunidad única de ver a Interpol en directo, ya puedes comprar tus entradas en la web oficial de la banda o en los puntos de venta habituales. ¡No te lo pienses más y vive una experiencia musical inolvidable con Interpol!