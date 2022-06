Gira: All Them Witches actuarán en octubre en Barcelona y Madrid

Los estadounidenses All Them Witches actuarán el 19 de octubre en Barcelona (Razzmatazz) y al día siguiente, el 20, en Madrid. En la capital lo harán en la sala Cool y no en Copérnico, como se había anunciado en un principio. Las entradas ya adquiridas siguen siendo válidas para la nueva ubicación de este concierto.

Presentarán sus nuevas canciones, que forman parte del que será su séptimo disco de estudio. Os ponemos en situación: en febrero de 2022 All Them Witches publicaron la canción Fall Into Place, que anunciaron como primer adelanto de su próximo álbum, Baker’s Dozen, un compendio de trece temas a modo de jam session, los cuales serán lanzados mensualmente. Así, hasta el momento hemos podido escuchar también los sencillos Silver To Rust, Slow City, Acid Face y el último de ellos, L’hotel Serein, aparecido este mes de junio. Cuando giren en octubre ya tendrán cuatro más en la calle.

All Them Witches es una banda de rock psicodélico formada en 2012 y originaria de la estadounidense localidad de Nashville. Hasta el momento han publicado seis álbumes de estudio, el último de ellos, Nothing As The Ideal, en septiembre de 2020, grabado en los históricos estudios londinenses Abbey Road. Su discografía -que desde el verano de 2015 sale en el sello New West (distribuido en España por PIAS)- se completa con tres directos (el último de ellos, el triple Live On Internet (2021), grabado en un estudio durante la pandemia), cuatro EPs y siete singles con canciones que no se encuentran en sus LPs (sin contar las nuevas). Sus miembros actuales, tras algún cambio de formación (nacieron como cuarteto), son Charles Michael Parks Jr. (vocalista y multiinstrumentista), Ben McLeod (guitarrista) y Robby Staebler (batería). En su obra se pone al día con tremendo vigor las enseñanzas de grupos como Led Zeppelin y Blue Cheer, sin olvidar también la reverberación eléctrica del blues de Allman Brothers. Entres sus influencias también han citado a Pink Floyd, Grateful Dead, los primeros Fleetwood Mac y Roy Buchanan. A esto hay que sumar que lucen un directo audaz, espacial y humeante.

