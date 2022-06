Gira: alt-J añade concierto en Madrid a su gira de noviembre

La banda inglesa alt-J anuncia un nuevo concierto en Madrid el próximo mes de noviembre, fecha que se añade al ya anunciado concierto en Barcelona dentro de The Dream Tour. Actuarán en España los días 14 de noviembre en el Sant Jordi Club de Barcelona y el 15 de noviembre en el WiZink Center de Madrid.



Las entradas para el concierto de Madrid están a la venta desde hoy en livenation.es y ticketmaster.es. Para el concierto de Barcelona, las entradas están disponibles aquí.

alt-J es una de las bandas británicas más exitosas de lo que llevamos de milenio. Joe Newman, Gus Unger-Hamilton y Thom Green han publicado tres álbumes de estudio que, entre todos, han vendido más de dos millones de copias y sus canciones han sido reproducidas más de dos mil quinientos millones de veces. A su álbum debut de 2012, ganador del Premio Mercury y del Premio Ivor Novello, ‘An Awesome Wave‘, le siguió, dos años después, su álbum número uno, nominado a los premios GRAMMY y BRIT, ‘This Is All Yours‘. Publicado en 2017, ‘RELAXER‘ entró directamente en el top 10 de la lista de álbumes del Reino Unido antes de un verano de grandes actuaciones internacionales -incluyendo un espectáculo en el O2 Arena de Londres y actuaciones en numerosos festivales- y se convirtió en su segundo álbum nominado para el Mercury Prize.

The Dream es un álbum en el que historias inspiradas en crímenes reales, cuentos hollywoodienses y el Chateau Marmont se entremezclan con algunos de los momentos más personales de la banda hasta la fecha. Tanto la belleza como la oscuridad a menudo se fusionan sin problemas en un mismo plano, una elección acertada que da sus frutos a lo largo de este disco. La deslumbrante instrumentación de la banda ha madurado; sigue habiendo momentos escapistas, pero ahora se despliega con una precisión ingeniosa.

"Matilda" y "Fitzpleasure" convirtieron a alt-J en una de las grandes revelaciones del rock británico de 2012. Su propuesta, un cruce entre guitarras rockeras, melodías pop y sensibilidad folk, no tardó en calar hondo entre los aficionados al indie rock con buena proyección comercial. Y discos como An Awesome Wave (2012) o Relaxer (2017) han confirmado que alt-J no es solo un grupo de sencillos redondos y efectivos, sino también una banda con un sonido pleno, rotundo y muy consistente. ¿A qué esperas para conocerlo?

An Awesome Wave (2012)

This Is All Yours (2014)

Relaxer (2017)

Reduxer (2018)

The Dream (2022)

