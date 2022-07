Gira: Amaia anuncia las nuevas fechas de presentación de su último disco

Ya es sabido que el juego con los títulos es parte del ADN de Amaia. Primero sorprendió con Pero no pasa nada, el debut producido por Santiago Motorizado que dejó claro cuánto había por recorrer. Pasaron cosas: más de 25 conciertos, miles de asistentes y una banda en plena forma que despertó el entusiasmo de propios y extraños.

Ahora, en esta segunda etapa Cuando no sé quién soy prepara su segunda ronda de directos. Así se llama el nuevo álbum de Amaia. Producido junto con Alizzz, el trabajo recoge 10 canciones que incluyen adelantos como Yo invito o Yamaguchi; y colaboraciones con otros artistas como Aitana en La canción que no quiero cantarte o Rojuu en Quiero pero no. Todo hits.

Mientras el verano sigue su curso Amaia anuncia once nuevas fechas en las que dejarse perder que incluyen una primera visita a salas de nuestro país y el desembarco en Latinoamérica haciendo escala en los tres festivales de Primavera Sound.

Sobre Amaia

Asumimos conocerla perfectamente porque estuvimos colándonos día y noche en la academia de la que hizo su casa durante más de tres meses, pero a Amaia nunca se la termina de conocer. ¿Es la que da botes sobre el escenario o la que se sienta al piano para interpretar una pieza de Albéniz? ¿La que actúa en festivales o en teatros? ¿La que versiona clásicos o la que crea los suyos propios en Pero no pasa nada? En realidad, es todo eso al mismo tiempo: es Amaia.

Fuente: Primavera Sound

Discografía de Amaia

Pero No Pasa Nada (2019)

Cuando No Sé Quién Soy (2022)

