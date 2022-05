Gira: !!! anuncian concierto en Barcelona para el 30 de julio

Tras dos décadas poniendo patas arriba la escena musical, la banda de Nick Offer vuelve con su nuevo álbum Let it be blue, el noveno de una carrera tan longeva como sólida. Un disco con su característico sonido enérgico y vital, que por momentos suena a house y RnB de los noventa, a New Order o al ‘french touch’. Con una magnífica versión de Man on the moon de R.E.M y una sorprendente apertura en clave acústica con Normal People la primera canción del disco.

!!! (ya saben que se pronuncia Chk Chk Chk) irrumpieron en los 2000 como parte esencial de aquella escena que se conoció como punk funk, algo así como funk sobrado de groove, con elementos electrónicos y la energía, y la urgencia del punk, despojado de su rabia, descontento y nihilismo. Todo lo contrario, lo suyo es música bailable y entusiasta, que en directo se transforma en una pura fiesta. Un cóctel explosivo que surgió de la combinación de los componentes de las bandas Black Liquorice y Popesmashers, cuando ambas compartieron gira en 1995. Luego se sumaría a la fiesta el vocalista Nick Offer, cantante de la banda de hardcore Yah Mos.

Tras varios lanzamientos desde su primer single en 1998, en junio de 2003 lo hacían saltar todo por los aires con el maxi Me And Giuliani Down By The School Yard (A True Story) publicado por Warp Records en Europa y por Touch and Go en Norteámerica. 9 minutos de puro ritmo y extasis guitarrero, con sabor a ‘Madchester’, himno de aquella escena y del clubbing más underground y gamberro. La canción protestaba contra las medidas impopulares del alcalde de Nueva York en aquel momento, Rudolph Giuliani, promulgadas tras el 11-S, para limitar los derechos de los clubs de la ciudad y dejando la escena tocada de muerte.

Otros tantos singles llegarían para seguir con ese legado fiestero: Pardon my Freedom, Hello? Is This Thing On?, Take Ecstasy With Me / Get Up (versiones de The Magnetic Fields y Nate Dogg), Heart of Hearts o Must Be The Moon, entre otros, y hasta nueve álbumes hasta la fecha, con un sonido único y adictivo, como su puesta en escena.

Aunque provienen de Sacramento, !!!, también conocido como Chk Chk Chk, se mudaron a Nueva York justo a tiempo para el renacimiento dance-punk posterior al Y2K de la ciudad, y han sobrevivido al evolucionar constantemente su sonido sin perder nunca su ritmo. Su sencillo de 2003 con carga política, Me and Guiliani Down by the School Yard, tipifica su enfoque inicial, extendiendo sus ritmos disco pinchados hasta extremos que inducen al trance, antes de que la réplica del líder Nic Offer rompa el hechizo como una bofetada en la cara. Con el tiempo, han aprovechado su amor por la música house en proporciones de canciones pop, como en el himno de 2017 Dancing Is the Best Revenge.

!!! (2001)

Louden Up Now (2004)

Myth Takes (2007)

Strange Weather, Isn't It? (2010)

THR!!!ER (2013)

As If (2015)

Shake the Shudder (2017)

Wallop (2019)

Certified Heavy Kats (2020)

Let It Be Blue (2022)

