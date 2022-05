Gira: Arcade Fire actuará en Madrid el próximo 21 de septiembre de 2022

Tras la acogida mundial tan extraordinaria de los singles The Lightning I, II y Unconditional I (Lookout Kid), ya podemos escuchar el sexto álbum de Arcade Fire, WE, y el lanzamiento viene acompañado por el anuncio de la gira mundial de otoño de la banda que parará en Madrid el próximo 21 de septiembre.

Tras las presentaciones sorpresas en el Toulouse Theatre de Nueva Orleans, el Bowery Ballroom de Nueva York, la carpa Mojave de Coachella y el KOKO de Londres, la gira mundial de WE supondrá el regreso de la producción completa de Arcade Fire a los escenarios de todo el mundo, que se iniciará en Dublín el martes 30 de agosto y se prolongará hasta el 1 de diciembre en Toronto.

La parte norteamericana de la gira WE -con Beck como invitado especial tocando un set acústico cada noche- comenzará el 28 de octubre en Washington D.C., mientras que Europa contará con Feist como invitada especial.

Las entradas para todas las fechas estarán a la venta al público a partir del viernes 13 de mayo a las 10 de la mañana, hora local. Arcade Fire se ha asociado con PLUS1 (http://www.plus1.org) para que $1/£1/€1 por entrada se destine a KANPE (http://www.kanpe.org), y a su labor de apoyo a las comunidades más vulnerables de Haití.

Sobre Arcade Fire

Con su melodramático estilo de rock alternativo, los canadienses Arcade Fire se convirtieron en líderes indiscutidos del indie rock del nuevo milenio. Su ecléctica mezcla de punk, post-rock y arreglos sinfónicos, ya aparente en su EP debut, alcanzó la plenitud con los aclamados Funeral (2004) y Neon Bible (2007), mientras que con The Suburbs (2010) llegaron al número uno de las listas estadounidense y obtuvieron el Grammy al mejor álbum del año. Asistida por James Murphy (LCD Soundsytem), la banda experimentó con sonoridades más electrónicas para realizar el ambicioso álbum doble Reflektor (2013), optando a continuación por explorar su lado más bailable en Everything Now (2017).

Fuente: Apple Music

