Gira: Arctic Monkeys actuarán en Madrid en julio tras su paso por Bilbao BBK Live

Arctic Monkeys llevará su elegante sonido al WiZink de Madrid en julio con fecha única tras su paso por Bilbao BBK Live.

Si se pudiese describir con una sola palabra a una banda de la talla de Arctic Monkeys esa sería: evolución. La formación inglesa formada por Alex Turner, Jamie Cook, Matt Helders y Nick O’Malley ha conseguido reformar su estilo característico a lo largo de su trayectoria musical sin perder su esencia. Así, su primer álbum Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not revolucionó su país natal, Reino Unido, convirtiéndose en uno de los debuts más importantes de todos los tiempos gracias a sus impresionantes ventas y a la aclamación de la prensa.



No obstante, su originalmente sonido rock ha ido empapándose de diversas influencias que oscilan desde el jazz al R&B dando lugar a discos más que interesantes como AM, o su último lanzamiento, The Car. Canciones como el single There’d Better Be A Mirrorball recogen ecos de los años 60 y podrían ser la prom song de una película romántica, mientras que otras como Sculptures Of Anything Goes muestran la vena más experimental de la banda con un tono totalmente oscuro y misterioso.

Con este último trabajo, el grupo girará por Europa y parará en España con dos fechas. La primera el sábado 8 de julio de 2023 durante la celebración del festival Bilbao BBK Live y la segunda con un único concierto en el WiZink de Madrid el lunes 10 de julio de 2023. Será la primera vez en 10 años que la banda actúe en un pabellón de la capital de nuestro país. Las entradas saldrán a la venta el miércoles 7 de diciembre a las 12h y se podrán adquirir a través de lasttour.org y seetickets.com/es.

Venta de entradas

Artista invitado: Willie J Healy

BILBAO BBK LIVE, Kobetamendi

Sábado, 8 de julio de 2023

Compra tus entradas aquí

MADRID, WiZink Center

Lunes, 10 de julio de 2023

Entradas a la venta el miércoles 7 de diciembre a las 12h en lasttour.org y seetickets.com/es

Sobre Arctic Monkeys

Destilando los mejores elementos de Franz Ferdinand y The Libertines, los Arctic Monkeys crearon un híbrido de indie rock insolente y neo-punk bailable que rápidamente los llevó a ser considerados una de las mejores bandas inglesas del nuevo milenio. Su ascenso meteórico comenzó en 2005 cuando Whatever People Say I Am That's What I'm Not se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia en Inglaterra. Lejos de dormirse en los laureles, el grupo liderado por el cantante Alex Turner y el guitarrista Jamie Cook continuó perfeccionado su fórmula en Favorite Worst Nightmare (2007), aventurándose en nuevos territorios con Humbug (2009), consolidando su excelente reputación crítica y comercial con AM (2013) o sorprendiendo con el giro hacia la música lounge de Tranquility Base Hotel+Casino (2018).

Fuente: Apple Music

