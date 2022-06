Gira: Arranca la venta de entradas del concierto de Bruce Springsteen en Barcelona

Ya están a la venta las entradas del concierto de Bruce Springsteen and The E Street Band que tendrá lugar el 28 de abril de 2023 en Barcelona. Las cifras de Europa dejan claro las ganas que hay de volver a disfrutar en directo de uno de los espectáculos de Rock más legendarios de todos los tiempos.

Quienes lo han vivido alguna vez en directo saben de lo que estamos hablando. Más de 500.000 personas tienen ya su entrada para la nueva gira de 2023. Dublín agotó las entradas de 3 shows en tan solo 90 minutos y Gotemburgo anunciaba un tercer concierto solo 30 minutos después de salir a la venta. Estas dos ciudades, al igual que muchas otras de la gira, como Ámsterdam, Oslo o París, han sumado nuevos conciertos debido a la gran demanda de entradas y es que hay muchas ganas de Bruce.

Las entradas para el concierto de Bruce Springsteen and The E Street Band en Barcelona se pueden adquirir desde hoy, miércoles 8 de junio, a las 10:00h de mañana, a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 65, 70, 78, 90, 105 y 125 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 125 Euros para Pista Delantera y 82 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se pueden adquirir un máximo de 6 entradas por compra.

La gira europea de estadios dará comienzo el viernes 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona y tendrá parada también en Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza. Más adelante se anunciarán ciudades y fechas adicionales en el Reino Unido y Bélgica.

Los miembros de The E Street Band son: Roy Bittan (piano, sintetizador); Nils Lofgren (guitarra, voz); Patti Scialfa (guitarra, voz); Garry Tallent (bajo); Stevie Van Zandt (guitarra, voz); y Max Weinberg (batería); con Soozie Tyrell (violín, guitarra, voz); Jake Clemons (saxofón); y Charlie Giordano (teclados).

Sobre Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha sabido combinar magistralmente una natural exuberancia musical y escénica con letras sombrías sobre la dura vida de la gente común de su país y un perfeccionismo obsesivo a la hora de grabar sus discos. Al frente de su fiel E Street Band, Springsteen se convertiría en ícono absoluto del rock norteamericano, ofreciendo conciertos tan antológicos como interminables y editando álbumes extraordinarios como Born to Run (1975), The River (1980) o Born in The USA (1983). Menos prolífico desde los noventa, Springsteen ha mantenido su reputación intacta gracias a sus giras por todo el mundo y ha ido alternando nuevos discos con cuidadas reediciones de sus clásicos. Su autobiografía, publicada en 2016, derivó en el aclamado espectáculo Springsteen on Broadway. En 2020 presentó Letter to You, su vigésimo álbum de estudio.

Fuente: Apple Music

Discografía de Bruce Springsteen

Greetings from Asbury Park, N.J. (1973)

The Wild, the Innocent & the E Street Shuffle (1973)

Born to Run (1975)

Darkness on the Edge of Town (1978)

The River (1980)

Nebraska (1982)

Born in the U.S.A. (1984)

Live 1975–85 (1986)

Tunnel of Love (1987)

Human Touch (1992)

Lucky Town (1992)

The Ghost of Tom Joad (1995)

The Rising (2002)

Devils & Dust (2005)

We Shall Overcome: The Seeger Sessions (2006)

Magic (2007)

Working on a Dream (2009)

Wrecking Ball (2012)

High Hopes (2014)

Western Stars (2019)

Letter to You (2020)

