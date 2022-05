Gira: Aurora actuará en septiembre en Madrid y Barcelona

Aurora, la joven artista noruega que triunfa con sus letras profundas y llenas de significado, llega a España para presentar su último trabajo The Gods We Can Touch.Las fechas serán el 11 de septiembre 2022 en Warner Music The Music Station de Príncipe Pío en Madrid y el 12 de septiembre de 2022 en la Sala Apolo de Barcelona.

Sus tres primeros álbumes se centraron en temas como el capitalismo global, la crisis ambiental y lo que significa ser humano en medio de todo este mundo. Con este nuevo trabajo, en el que también hay lugar para la crítica a las terapias de reorientación sexual (“Cure Me”) y otras reivindicaciones (“Giving In To The Love” y “The Innocent”), Aurora aporta una nueva visión en la que vuelve la mirada hacia su interior. Con Artemisa, Afrodita, Panacea y Prometeo, la cantante utiliza la mitología griega como hilo conductor de un álbum lleno de emoción y profundidad.

Su música, basada en un pop austero marcado por sus letras y mensajes, toma más relevancia cada día que pasa. Los temas que trata en sus temas, capitalismo, medio ambiente (“The Seed”), introspección (“Conqueror”), escapismo en (“Runaway”), o empoderamiento (“Queendom”), continúan conquistando a la crítica y a un fandom que no deja de crecer.

Entradas a la venta general el próximo lunes 30 de mayo a las 10:00h en livenation.es y ticketmaster.es

Sobre Aurora

Aurora Aksnes (nacida el 15 de junio de 1996), y conocida como Aurora es una cantante, compositora, bailarina y productora discográfica noruega.

El álbum de estudio debut de Aurora, All My Demons Greeting Me as a Friend (2016) recibió críticas generalmente positivas, llegó a las listas de varios países europeos y obtuvo la certificación de platino dos veces en Noruega. Su segundo EP Infections of a Different Kind (Step 1) (2018) fue la primera parte de un álbum de dos partes, cuya segunda parte fue su segundo álbum de estudio, A Different Kind of Human (Step 2) (2019). Su tercer álbum de estudio The Gods We Can Touch fue lanzado el 21 de enero de 2022.

Discografía

All My Demons Greeting Me as a Friend (2016) A Different Kind of Human (Step 2) (2019) The Gods We Can Touch (2022)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

