Gira: Band of Horses anuncian las fechas reubicadas de sus conciertos en Barcelona y Madrid

Band of Horses han anunciado las nuevas fechas de su gira por Europa y Reino Unido, que les llevará finalmente a Barcelona el 18 de noviembre y a Madrid el 20 del mismo mes. De este modo, la banda liderada por Ben Bridwell ha conseguido reubicar las fechas que originalmente estaban previstas para el 24 de marzo en la sala Razzmatazz de Barcelona y el 25 de marzo en La Riviera de Madrid.

La banda presentará su próximo disco Things Are Great, que verá finalmente la luz el próximo 4 de marzo a través de BMG. Este nuevo trabajo se perfila como uno de sus mejores lanzamientos hasta la fecha, y por ahora lo hemos ido conociendo con canciones como Lights, In Need of Repair y Crutch (destaquemos que esta última alcanzó el número 1 en la lista de éxitos de la radio AAA, marcando el primer topper de la banda). Su sexto álbum de estudio y primer disco en más de cinco años, muestra a una banda en su mejor momento, y sonoramente, el álbum es un retorno a su trabajo anterior y al tipo de ética cruda que se encuentra en el corazón de Band of Horses.

Recuerda:

18 noviembre de 2022: Barcelona – Sala Apollo

20 noviembre de 2022: Madrid – Sala La Riviera

Cartel de la gira

