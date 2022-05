Gira: Bruce Springsteen anuncia concierto en Barcelona para abril de 2023

Bruce Springsteen and The E Street Band anuncian su vuelta a la carretera a principios de febrero de 2023, con una serie de conciertos en Estados Unidos que se anunciará próximamente, y a la que seguirá una gira europea de estadios que dará comienzo el viernes 28 de abril de 2023 en el Estadi Olímpic de Barcelona. La banda volverá a Norte América para una segunda parte de la gira a partir de agosto. Barcelona será la única ciudad donde actuará Bruce Springsteen en España, estando totalmente descartada la adición de más ciudades en nuestro país en esta gira de 2023.



Springsteen afirma: “Después de seis años, estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans el próximo año. Y estoy deseando compartir de nuevo escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos el año que viene…y más allá”.



La gira europea tendrá parada en Barcelona, Dublín, París, Ferrara, Roma, Ámsterdam, Landgraaf, Zúrich, Düsseldorf, Gotemburgo, Oslo, Copenhague, Hamburgo, Viena, Múnich y Monza. Más adelante se anunciarán ciudades y fechas adicionales en el Reino Unido y Bélgica.



La gira de 2023 significa el regreso de Bruce Springsteen and The E Street Band en directo, desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses ‘The River Tour’. La gira fue nombrada como el tour mundial más importante de 2016 por Billboard y Pollstar.



Las entradas para el concierto de Bruce Springsteen and The E Street Banddel 28 de abril de 2023 en Barcelona se podrán adquirir a partir de las 10:00h del miércoles 8 de junio a través de doctormusic.com y entradas.com. El precio de las entradas será de 65, 70, 78, 90, 105 y 125 Euros para las entradas de asiento reservado en grada y de 125 Euros para Pista Delantera y 82 Euros para Pista Trasera (gastos de distribución no incluidos). Se podrán adquirir un máximo de 6 entradas por compra.



Bruce Springsteen and The E Street Band se volvieron a reunir para actuar en el programa de televisión Saturday Night Live en diciembre de 2020, donde tocaron en directo dos canciones de su último álbum de estudio, Letter To You (Columbia Records), álbum que debutó en el # 1 en once países y marcó el momento en que la banda se volvió a reunir para grabar en directo en décadas. El año pasado, Springsteen también daba a conocer su film inédito ‘The Legendary 1979 No Nukes Concerts’, colaboró ​​con el Presidente Barack Obama en el libro ‘Renegades: Born In The USA’ y retomó su exitoso espectáculo ‘Springsteen On Broadway’ en la reapertura de los teatros de la ciudad de Nueva York el verano pasado.



Los miembros de la E Street Band son: Roy Bittan (piano, sintetizador); Nils Lofgren (guitarra, voz); Patti Scialfa (guitarra, voz); Garry Tallent (bajo); Stevie Van Zandt (guitarra, voz); y Max Weinberg (batería); con Soozie Tyrell (violín, guitarra, voz); Jake Clemons (saxofón); y Charlie Giordano (teclados).

¡Descubre más artistas aquí!

Sobre Bruce Springsteen

Bruce Springsteen ha sabido combinar magistralmente una natural exuberancia musical y escénica con letras sombrías sobre la dura vida de la gente común de su país y un perfeccionismo obsesivo a la hora de grabar sus discos. Al frente de su fiel E Street Band, Springsteen se convertiría en ícono absoluto del rock norteamericano, ofreciendo conciertos tan antológicos como interminables y editando álbumes extraordinarios como Born to Run (1975), The River (1980) o Born in The USA (1983). Menos prolífico desde los noventa, Springsteen ha mantenido su reputación intacta gracias a sus giras por todo el mundo y ha ido alternando nuevos discos con cuidadas reediciones de sus clásicos. En 2016 publicó su autobiografía y en 2020 regresó con Letter To You, su más reciente álbum de estudio.

Fuente: Apple Music

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas la agenda del artista y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a actuar en directo.

¡Te esperamos en Telegram!

¡Suscríbete a nuestro canal de Telegram y no vuelvas a perderte ninguna novedad!

¿Sabías ya que tenemos un nuevo podcast?

¡Dale al play y disfruta de la actualidad y todas las novedades de la semana!