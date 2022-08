Gira: Coldplay venden todas las entradas para sus cuatro conciertos en Barcelona

Coldplay hace historia en Barcelona. La banda, que ha vendido 200.000 entradas en 24 horas, logra un nuevo hito en su carrera: ningún artista había conseguido llenar cuatro noches seguidas en el Estadi Olímpic Lluís Companys.

El grupo anunciaba el pasado lunes 22 de agosto dos conciertos en Barcelona, el 24 y 25 de mayo, dentro de su gira mundial Music Of The Spheres Tour 2023. Debido a la gran demanda tras el anuncio de los dos primeros conciertos, añadían una nueva fecha el 27 de mayo. Hoy a las 10h salían a la venta las entradas para los tres conciertos y tras agotar todas las localidades en menos de dos horas, anunciaban la cuarta y última fecha en Barcelona que tendrá lugar el 28 de mayo y que se ha vendido en tiempo récord.

Puedes consultar la información sobre el resto de las fechas europeas de Music Of The Spheres Tour 2023 en coldplay.com/tour

