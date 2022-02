Gira: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba anuncian su primera gira internacional por EEUU, México, Argentina o Chile

Tras su paso por la gala de los Premios Goya, donde los sevillanos acudían nominados a la Mejor Canción Original por Las Leyes de la Frontera, unos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba en continuo estado de gracia afrontarán este inminente marzo su primera gira internacional. Festivales como el prestigioso SXSW en EE.UU. o el Lollapalooza Argentina, junto a escenarios míticos como el Foro Indie Rocks de CDMX (México) les aguardan en un tour que hará también parada y fonda en Santiago de Chile.

Antes de embarcar, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba visitarán el Cara B de Barcelona, asistirán a los Premis Gaudí porque también han sido nominados por la banda sonora, y a la vuelta de su viaje al otro lado del charco les esperan nuevas citas en ciudades como Madrid, San Fernando (Cádiz) y Úbeda (Jaén), y festivales como Primavera Trompetera, Viña Rock, Primavera Sound y Canela Party. Y otra dupla de aúpa fuera de nuestras fronteras: NOS Primavera Sound Porto (Portugal) y Primavera Sound Los Ángeles, de nuevo en EE. UU.

Terminaron 2021 con un concierto antológico, llevando al paroxismo a un público devoto que abarrotó la sala La Riviera de Madrid, y no podían comenzar este año de mejor manera.

Tras su paso por la alfombra roja de los Premios Goya este pasado sábado, gala a la que los sevillanos acudían nominados a la Mejor Canción por «Las Leyes de la Frontera«, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba se lanzan a la conquista de otros escenarios más allá de nuestras fronteras.

Sin ir más lejos, el próximo mes de marzo viajarán a EE.UU. como participantes de una de las ferias profesionales más importantes y también uno de los festivales más singulares de todo el mundo: el prestigioso South By Southwest, más conocido como SXSW. Ese mismo mes también viajarán a Argentina, para formar parte de la nueva edición de Lollapalooza Argentina, donde comparten cartel con nombres como Miley Cirus, The Strokes o Foo Fighters. En ese mismo y amplio territorio la banda visitará escenarios de Córdoba y Buenos Aires. No se vayan, aún hay más: México es otra de las escalas gracias a su participación en el Foro Indie Rocks, que se celebrará en CDMX el 24 de marzo. Y por si aún fuera poco paseo por tierras latinoamericanas, justo un día antes tocarán en Santiago de Chile.

A los Estados Unidos volverán además en septiembre, representando el talento nacional en la primera edición de Primavera Sound Los Ángeles, una cita en la que se codearán con estrellas del calibre de Arctic Monkeys, Lorde, Nine Inch Nails y Arca, entre muchos otros. También bajo la cabecera del festival catalán estarán en otra cita fuera de nuestras fronteras, el NOS Primavera Sound, concretamente el 9 de junio, mismo día en el que se programan Nick Cave and the Bad Seeds o Tame Impala, entre otros. Casi nada.

Cartel de la gira internacional

Gira nacional

Y si nos centramos en las citas nacionales, la lista crece por momentos e incluye conciertos tan esperados como la actuación que ofrecerán el próximo domingo 6 de marzo en el Cara B de Barcelona, antes junto de embarcar rumbo al SXSW, o el no menos esperado retorno a Madrid, donde el martes 29 harán temblar los cimientos del Teatro Eslava.

En abril, no solo hay aguas mil sino que también habrá conciertos por doquier de Derby Motoreta’s Burrito Kachimba: el sábado 2 en el Teatro Real de las Cortes de San Fernando, el viernes 8 en el Primavera Trompetera Festival de Jerez de la Frontera, el viernes 22 en el certamen Flamencos y Mestizos de Úbeda, y el sábado 30 en una nueva entrega del Viña Rock en Villarrobledo, Albacete.

Y de ahí saltarán a un verano de nuevo plagado de citas festivaleras, donde ya les aguardan en junio el descomunal Primavera Sound de Barcelona y en agosto el divertidísimos Canela Party de Torremolinos, Málaga.

Menuda agenda por delante. Quienes hace un par de temporadas decían aquello de que los Derby eran la gran esperanza del rock patrio no andaban desencaminados, no. Eso sí, si nos apuran, ¡igual se quedaron cortos!

