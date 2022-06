Gira: Empieza la gira SENSUS Tour con dos paradas antes del verano en Barcelona y Valencia

Hoy seremos testigos de algo que lleva mucho tiempo cociéndose, como los mejores guisos, a fuego lento y con cariño. La gira de presentación del último LP de los valencianos Triptoy, que han unido su particular rock progresivo y psicodélico con líricos indie al elegante doom metal instrumental de los barceloneses Matote; siendo la privilegiada de abrir esa gira, la sala Bar Ceferino de Barcelona. Os lo contamos a continuación…

Sensus Tour es la gira del último disco de Triptoy, Túneles (JBC Music/Thornado Music, 2021) en la que se abraza al grupo barcelonés Matote para dar una experiencia única a su público. Una experiencia sensorial a través del indie rock progresivo de los valencianos Triptoy, tanto auditiva como visual, en la que Matote suma a través de su doom metal instrumental y sus genuinas visuales. La gira se realizará durante este año 2022, empezando en la Ciudad Condal (Barcelona) en la sala Bar Ceferino el 17 de junio. La siguiente parada será el 26 de junio en Valencia, en la Black Note Club. Después de estos conciertos, el Sensus Tour se retomará en septiembre.

Sobre Triptoy

Triptoy nace en Valencia en el año 2009, siendo Luis Morcillo (voz y guitarra) su fundador. Al inicio del camino, se le unen Charly Jiménez (batería) y Aless Clemente (teclado y coros). En 2020 llega Felipe Madrid (bajo) y en 2022 Gabi Mas como segunda guitarra.

Triptoy es un grupo de indie-rock progresivo y psicodélico que concibe la música como un viaje y lo expresa mediante el complejo desarrollo de sus canciones. Su experiencia sonora tiene influencias de grupos de rock de los 70, 80, y 90, como Radiohead, Pink Floyd, Smashing Pumpkins o Standstill entre otros. Destaca por su empleo de estructuras atípicas y una gran flexibilidad tímbrica. En febrero de 2016 publican su primer trabajo, un EP llamado Sputnik, el cual presentan por varias ciudades españolas durante 2017. En este primer EP, Triptoy apuesta por un estilo próximo al rock alternativo de los 90, acercándose a un sonido algo más sucio y crudo (Apostasía) y al pop (presente en el tema Fénix).

Sin embargo, el camino musical de la banda va inclinándose hacia el lado de la psicodelia y el rock progresivo. Este enfoque le proporciona una fusión más auténtica y genuina a su particular lírico indie, seña de identidad de Triptoy. Prueba de esa evolución es su LP debut, Túneles (JBCMusic y Thornado Music, 2021). Se trata de un álbum que bien se puede disfrutar dejándose llevar con ojos cerrados y oídos atentos desde el sofá, pero también viviéndolo en directo en esta gira de presentación Sensus Tour.

La banda define Túneles como «nueve canciones que hablan de cómo atravesamos cíclicamente situaciones en nuestras vidas. Situaciones en las que deseamos entrar, otras en las que necesitamos salir y a veces no encontramos la salida. El viaje, la divergencia, la unión; a

veces intentar escapar, y otras querer entrar. Un camino de túneles a lo largo de toda una vida». ¿Sorpresivo?, ¿impactante?, ¿elegante?, ¿bárbaro? Podría ser cualquiera de ellas o todas a la vez. Pero lo que es seguro es que te va a atrapar y no podrás escapar de él. No vas a necesitar buscar un hueco para escucharlo: en cuanto empieces con Masaya y sus pasos, Triptoy te acompañará en un viaje introspectivo que termina con Doce años tarde, una canción divergente que cierra el disco».

Sobre Matote

El otro grupo que conforma la gira Sensus Tour es Matote, una banda formada en 2012 por cinco músicos que experimentan con el doom metal hasta hacerlo brillar como las estrellas.

Matote se inició en Badalona con Román Castillo a la guitarra rítmica, Dani Cifuentes a la guitarra solista y Raúl Castillo al bajo hasta que en 2016 se une Paolo Macri a la batería y en 2017 los teclados de David Espinosa. Se trata de una banda de doom metal instrumental que incorpora un plus en sus conciertos. Un añadido de visuales impregna sus directos para crear un ambiente audiovisual que hipnotiza al público y acapara toda su atención. Su último sencillo, Adikia, es una muestra de la evolución musical de la banda hacia sonidos más progresivos, empleando transiciones y combos de creación propia.

