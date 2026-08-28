Fontaines D.C.: Fechas y entradas de sus conciertos en España (2026)

Fontaines D.C. han anunciado su gira más grande hasta la fecha: veinte conciertos en recintos de toda Europa y Reino Unido este otoño, con parada doble en España. La banda actuará el 22 de octubre en Madrid y el 24 de octubre en Barcelona, dentro de un recorrido que arranca en Lisboa apenas cinco días después de la salida de Dopamine Chamber, su quinto álbum, que ya os contamos con todo detalle, y que cierran en el O2 Arena de Londres el 27 de noviembre. El anuncio llega justo antes de un fin de semana grande para la banda, con actuaciones en Reading, Leeds y Electric Picnic.

Fechas y ciudades: Madrid y Barcelona, dentro de una gira europea de veinte fechas

Jueves 22 de octubre — Madrid , Movistar Arena — Entradas en Live Nation

— , Movistar Arena — Entradas en Live Nation Sábado 24 de octubre — Barcelona, Sant Jordi Club — Entradas en Live Nation

Las dos fechas españolas forman parte de un recorrido mucho más amplio que también pasará por Lisboa, Bolonia, Belgrado, Praga, Łódź, Berlín, Estocolmo, Oslo, Copenhague, Ámsterdam, Amberes y París, antes de cerrar en Londres. La preventa arranca el martes 1 de septiembre a las 11:00h, y la venta general se abre el jueves 3 de septiembre a la misma hora en livenation.es. Quienes hayan reservado Dopamine Chamber en la tienda oficial de la banda antes de las 19:00h del lunes 31 de agosto tendrán acceso a la preventa del Reino Unido, mientras que para la preventa de las fechas de la Unión Europea hay que registrarse antes de esa misma hora y fecha.

De “Dogrel” a la “cámara de dopamina”: la banda que nunca se repite

Fontaines D.C. se formaron en Dublín en torno a 2017 y llevan cinco álbumes sin repetirse jamás a sí mismos: desde el crudo y literario Dogrel (2019) hasta A Hero’s Death (2020), pasando por el número 1 en Reino Unido e Irlanda Skinty Fia (2022) y el anárquico y caleidoscópico Romance (2024), certificado platino en Reino Unido. Cada disco ha supuesto un giro deliberado respecto al anterior, y Dopamine Chamber, producido por James Ford y con fecha de lanzamiento el 16 de octubre a través de XL Recordings, promete ser el más radical hasta la fecha: una banda que se aleja del lenguaje guitarrístico de sus primeros discos para adentrarse en su música más seductora, grabada entre Londres, la campiña inglesa y Palermo.

Esta gira llega apenas unas semanas después de que Fontaines D.C. se despidieran de su gira española de verano estrenando el adelanto de “Marianne”, el single principal de este nuevo disco, en un concierto que encadenó sold outs por toda España. Que la banda vuelva tan pronto, y esta vez con paradas en dos de las salas más grandes del país, confirma la escala a la que se mueve el grupo en este momento: de las fechas íntimas de Cádiz, Alicante y Pamplona en agosto a un Movistar Arena y un Sant Jordi Club en octubre, en cuestión de meses.

El resto del calendario europeo confirma que esta no es una gira de club, sino la primera vez que Fontaines D.C. se plantan en recintos de este tamaño de forma sistemática por todo el continente. Veinte fechas en apenas cinco semanas, entre arenas de Reino Unido y Europa, son también la prueba de que Romance (2024) no fue un pico aislado, sino el peldaño desde el que la banda ha dado el salto definitivo a primera división. El cierre en el O2 Arena de Londres, uno de los recintos más grandes y prestigiosos del circuito británico, es quizá el símbolo más claro de hasta dónde ha llegado el grupo desde aquellos primeros conciertos en Dublín.

¿Vais a alguna de las dos fechas españolas? ¿Madrid o Barcelona?

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